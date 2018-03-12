Morhipo.com, yeni özel markası Morhipo Home'u hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - People by Fabrika ve Agenda markalarının ardından ev yaşam kategorisine de yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Morhipo.com, ev dekorasyonunda moda yaratacak yeni özel markası Morhipo Home'u hayata geçirdi.

Şirketin açıklamasına göre, Morhipo.com özel markalarına bir yenisini daha ekledi.

Ev dekorasyonunda trend yaratacak kaliteli tasarımları bir araya getiren Morhipo Home'un ana koleksiyonunda minimal ve sade çizgiler yer alıyor. İskandinav tarzda tablolar duvarlarda ferah bir atmosfer yaratırken, sade çizgilerdeki pike ve nevresim takımları yatak odalarına doğal bir ruh getiriyor.

Ana koleksiyonun yanı sıra trend olan desenlerde tasarımları sunan markanın yeni koleksiyonunda limon desenli sofra setleri, yapay çiçek ve çiçeklikler ile mottolu kupalar ön plana çıkıyor.



Öte yandan, Morhipo.com'un ev yaşam kategorisindeki markalarda bugün başlayan kampanya kapsamında, Morhipo Home ile tanışmak isteyenler için fırsatlar sunulacak. Morhipo Home markasında 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar bedava kargo fırsatından yararlanıyor ve yüzde 10 Paracık kazanacak.

