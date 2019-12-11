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Moody's Avrupa bankalarının görünümünü 'negatife' çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik büyümenin zayıflaması nedeniyle Avrupa bankalarının görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.
Ekonomi 11.12.2019, 12:51
BRÜKSEL (AA) - Moody's, Avrupa bankalarının görünümüne ilişkin açıklama yayınladı.
Avrupa'da ekonomik beklentilerin zayıflamasının kredi kalitesini ve karlılığı düşüreceğine dikkat çekilen açıklamada, Avrupa bankalarının görünümünün durağandan "negatife" çevrildiği kaydedildi.
Açıklamada, genel olumsuz görüşe Avrupa'daki bankacılık varlıklarının büyük kısmını oluşturan İngiltere ve Almanya bankacılık sistemlerinin neden olduğu ifade edildi.
Muhabir: Ata Ufuk Şeker
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