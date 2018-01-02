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Mogadişu Limanı'nda temizleme çalışmaları başladı

Albayrak Grubu, Somali'deki limanı "Mogadişu Limanı'nın geliştirilmesi projesi" kapsamında 20 yıldan bu yana ilk defa temizlemeye başladı.

02 Ocak 2018 Salı 15:49
Mogadişu Limanı'nda temizleme çalışmaları başladı
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MOGADİŞU (AA) - Albayrak Grubu'nun, Somali'deki Uluslararası Mogadişu Limanı'nı temizleme projesi kapsamında çalışmalarına başladığı bildirildi.

Mogadişu Limanı'na Türk imzası

Mogadişu Limanı'nda yaklaşık 20 yıldan bu yana ilk defa yapılacak temizlik çalışmaları projesi, Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Ahmed Guled, Limanlar Bakanı Meryem Uveys ve Albayrak Grubu Mogadişu Liman Müdürü Sami Erol'un katılımıyla başlatıldı.

Mogadişu Liman Müdürü Erol, burada yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın, Doğu Afrika'nın en önemli limanları arasında yer alacak şekilde Uluslararası Mogadişu Limanı hizmetlerini artırmayı hedefleyen ortak projeler çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Batmış gemilerin kalıntıları ile deniz dibinde biriken atıkları çıkarmak için en modern ekipmanları kullanacaklarını aktaran Erol, yürüttükleri projenin tamamlanmasıyla şu anda 4-5 gemi alan Mogadişu Limanı'nın, 8-9 büyük yük gemisi alabilecek kapasiteye ulaşacağını kaydetti.

Somali Başbakan Yardımcısı Guled de Türk şirketi Albayrak Grubu'nun limandaki çalışmalarını takdir ettiklerini dile getirerek, "Umarım bu proje ile Mogadişu Limanı gelişir ve uluslararası ticaret gemileri için cazibe merkezi haline gelir." dedi.

Somali Limanlar Bakanı Uveys ise Uluslararası Mogadişu Limanı'nın büyük bölümünü kapsayan söz konusu projenin, Eylül 2014'te limanın idaresini teslim alan şirket ile hükümet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde uygulandığını ifade etti.

Uveys, çalışmanın tamamlanmasıyla büyük ticaret gemilerini karşılamak üzere limandaki derinliğin 14 metreye ulaşacağını vurguladı.

Somali hükümetiyle Eylül 2014'te imzalanan anlaşmaya göre, Albayrak Grubu, Mogadişu Limanı'nın 20 yıllık işletme hakkını devralmıştı.

Muhabir: Mahmut Geldi, Nour Gelle Gedi

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