Mobilyacılardan

ANKARA (AA) - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, çıraklık ve staj dönemlerinde yapılan sigortanın, emeklilikte geçerli olmadığını belirterek, "Milyonlarca vatandaş gibi Siteler'de de binlerce esnaf ve çalışan, borçlanma hakkıyla çıraklık günlerini emekliliğe saydırmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Taklacı, yaptığı yazılı açıklamada, küçük esnafın çıraklık süresini emekliliğe saydırmayı beklediğini ifade etti. Taklacı, şunları kaydetti:

"Çıraklık dönemi sigortası başlangıç sayılır ve borçlanılırsa, mesleki ve teknik çıraklık eğitimine de ilgi artar. Özellikle el işçiliğiyle üretim yapan Siteler esnafı gibi korumaya alınmış mesleklerde ilgiyi artırmak, özendirici hale getirmek amaçlı, çıraklık ve mesleki teknik eğitimin sigorta başlangıcı sayılması gerekiyor. Milyonlarca vatandaş gibi Siteler'de de binlerce esnaf ve çalışan borçlanma hakkı ile çıraklık günlerini emekliliğe saydırmayı bekliyor."