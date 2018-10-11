Mobilyacılardan

KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nın ön gördüğü tüm kararları desteklediklerini, asgari yüzde 10 indirim dahil tüm adımları atmaya hazır olduklarını bildirdi.

KAYMOS'tan yapılan yazılı açıklamada, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nın, enflasyonun kalıcı sorun olmaktan çıkarılması yönünde atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

Enflasyonu sadece fiyatlar genel düzeyinde gözlenen artış olarak değerlendirmenin yetersiz olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiyatlarda yaşanan dalgalanmayı ortadan kaldırmaya, dengelemeyi sağlamaya yönelik atılan tüm adımlara en güçlü şekilde destek olacağız. Asgari yüzden 10 indirim dahil tüm adımları atmaya hazırız. Sanayiciler olarak mesajı aldık, mücadelede biz de varız. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan sivil toplum kuruluşları olarak enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız."