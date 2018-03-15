MKE Kurumunun 68. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunun yönetici ve çalışanları, 68. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan MKE Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Taşkın ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Taşkın, deftere şunları yazdı:

"Yüce Önder Atatürk, 565 yıl önce Tophane-i Amire olarak kurulan ve günümüzde MKE adı altında varlığını sürdüren kurumumuzun 68. yıl dönümünü kutluyoruz. Bağımsızlığımızın sürdürülmesinde önemli bir unsur olan milli ve yerlilik anlayışının tekrar güçlendiği günümüzde, kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı silah ve mühimmatın üretiminde her zaman bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedefleyen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kurumumuz üretimi silah ve mühimmatın ağırlıklı olarak kullanılması da bu emeğimizin bir göstergesidir. Asıl gücünü maneviyat ve aziz halkımızdan alan Türk ordusunun başarılarına katkı sağlayan önemli bir kurum olan MKE güçlü Türkiye'nin savunma sanayisinin daha da ileri seviyelere ulaşmasında daima öncü olmayı hedeflemiştir ve bu yolda azim ve kararlılıkla ilerleyecektir. Tüm bağlılığımızla önünde minnet, şükran ve saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun."