İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Motors, Marsilya'da düzenlenen bir organizasyonla Outlander PHEV plug-in hibrit elektrikli çift motorlu SUV aracının tanıtımını gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 80 yıllık 4WD uzmanlığına, elektro-mobilite alanında 50 yıllık Ar-Ge geçmişine ve 30 yıldır ralliler kazanan dört çeker kontrol teknolojisine dayanan geçmişi ile MMC 2013 yılında, segmentte kuralları belirleyen plug-in hibrit elektrikli çift motorlu SUV otomobili Outlander PHEV'i piyasaya sunmuştu.



Satışına başlanan ilk günden bugüne, pazardan gelen olumlu tepkinin verdiği güç ve sürekli iyileştirmenin desteği ile Outlander PHEV, teknolojiyi ilk benimseyenlere yönelik bir araçtan Mitsubishi Motors'un ana faaliyet alanına dönüştü.

Outlander PHEV, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa’nın en çok satan plug-in hibrit aracı oldu ve bugüne kadar Avrupa'da 100 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirildi.



Dünya çapında 150 bin adedin üzerinde kümülatif satış ile Outlander PHEV, dünyanın en çok satan plug-in hibrit SUV aracı kabul ediliyor.



Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, Türkiye'deki elektrikli araçların geleceği ve yeni Outlander PHEV'ye ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"2030 yılına geldiğimizde dünyada satılan araçların yüzde 25'i (sıfır emisyon) elektrikli araçlar olacak. Bu trendin ilerleyen yıllarda elektrikli araç teknolojisindeki maliyetlerin azalması ile daha da hızlanacağı öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde değişen ihtiyaçlara paralel olarak ülkemizde de şu anda yetersiz olan altyapının gelişmesi ve araçlar için vergisel teşviklerin bulunmaması gibi sorunların çözümlenmesinin ardından bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Avrupa ve dünyada satış rekorları kıran Mitsubishi Outlander PHEV otomobilimizi Türk tüketicisiyle de buluşturmak istiyoruz. Mitsubishi Motors'un yeni Outlander PHEV modelini vergisel teşviklerin yetersizliğinden dolayı 2019 yılının ilk aylarında Türkiye'ye özel sipariş ile getirileceğiz.

Yerli elektrikli otomobil üretiminin hayata geçmesi ve satışa başlamasına paralel altyapının hazır hale gelmesi ve vergisel teşviklerin sağlanması ile Türkiye'de satılan elektrikli araç sayısı da artacak elektrikli otomobil konusunda öncü, iddialı ve tecrübeli olan Mitsubishi markamız ile biz de bu segmentte büyümeyi hedefliyoruz."

