Mitsubishi Electric'ten karbon salımını yüzde 30 azaltma hedefi

ANKARA (AA) - Mitsubishi Electric, 2021'e kadar ürün kullanımı ve üretiminden kaynaklanan karbon salımını yüzde 30 azaltmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric'in tüm ürün ve çözümleri ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde geliştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, "Çevre Vizyonu 2021" doğrultusunda şirketin 100'üncü yıldönümüne denk gelen 2021'e kadar ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30’a varan oranda azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Saraçoğlu, dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılmasının gittikçe daha çok önem kazandığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünlerimiz ile işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında, sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojisi ile yüzde 35'e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılarak yılda yaklaşık bin 400 kilogram karbon salımı azaltılabiliyor."













