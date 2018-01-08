Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Mitsubishi Electric’ten enerji tasarrufu açıklaması

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Corporation'ın, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi sonucunda yıllık sera gazı emisyonunu 1,34 milyon tona düşürdüğü bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada,...

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:24
Mitsubishi Electric’ten enerji tasarrufu açıklaması
banner230

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Corporation'ın, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi sonucunda yıllık sera gazı emisyonunu 1,34 milyon tona düşürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tesislerde klima ve aydınlatmaların değiştirilmesi ve Nesnelerin İnterneti Teknolojisi uygulamasının benimsenmesi ile üretimde verimliliğin artırıldığı belirtildi.

Böylece enerjiden kaynaklanan karbondioksit miktarının 23 bin ton azaltıldığı ve "106 Mitsubishi Electric eko-ürününün" neden olduğu karbondioksit emisyonlarının ise yüzde 35 düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Mitsubishi Electric, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi gibi birtakım faaliyetler sonucunda, toplam yıllık sera gazı emisyonlarını 1,43 milyon ton olarak belirlenen hedefin de altına, 1,34 milyon tona düşürmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu da ürün kullanımı ve üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şirketin, 2021 hedefleri kapsamında enerji verimliliği alanında önemli çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric olarak toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Enerji Tasarrufu HaftasıMitsubishi Electric
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim