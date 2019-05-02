Mitsubishi Electric üniversitelilere pazarlama ve marka yönetimini anlattı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Takım Lideri Savaş Ceneviz, Yalova Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençlere deneyimlerini aktarırken dijitalleşmenin pazarlama ve marka iletişimi dünyasına etkilerinden bahsetti.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Ceneviz, Yalova Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü Başkanı Selin Kılıç ve kulüp üyelerinin öncülüğünde düzenlenen "APEX'19" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Farklı sektörlerden alanında uzman konukların katıldığı etkinlikte "Marka İletişiminin Püf Noktaları ve Geleceğin Pazarlama ve Marka Yöneticilerine Öneriler" başlıklı sunum gerçekleştiren Ceneviz, satış, pazarlama ve marka yönetimi departmanlarının hizmet kapsamı hakkında bilgi verirken örnek olaylar üzerinden deneyimlerini aktardı.

İletişimin çok hızlı değişen bir süreç yönetimi gerektirdiğini belirten Ceneviz, dijital dünyada pazarlama ve marka iletişiminin farklılaşan dinamiklerine de dikkati çekti.

Pazarlama ve satış kavramlarının birbirine karışıyor olması nedeniyle toplumda satış eylemini gerçekleştiren bireylerin "pazarlamacı" olarak adlandırıldıklarını aktaran Ceneviz, şu açıklamalarda bulundu:

"Pazarlama ve satış birimlerinin çalışma felsefesi anlamında önemli farklılıkları bulunuyor. Pazarlama uzun dönemli stratejiler üzerine faaliyetlerini kurgularken, satış daha kısa süreli stratejiler üzerinden çalışmalarını gerçekleştiriyor. Pazarlama ve marka yönetimi ise birbirini tamamlayan kavramlar olarak öne çıkıyor. Yoğun rekabet ortamı içerisinde ayakta kalabilmeyi başarabilen markalar, tüketicilerin zihninde olumlu izler bırakabilenler oluyor. Bunun için de markaların doğru ve uzun vadeli stratejilerle yönetilmesi ve itibara yatırım yapılması gerekiyor."





- "Küresel markalar lokal dinamikleri yakından takip etmeli"







Ceneviz, İpek Yolu ticareti ile başlayan küreselleşmenin beraberinde küresel markalaşmayı da getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel markaların lokal dinamikleri yakından takip etmesi ve faaliyet gösterdikleri pazarları iyi analiz edebilmesi oldukça önemli bir husus. Bulunduğu coğrafyanın dinamiklerini görmezden gelen markaların ilgili pazarlarda faaliyetlerini uzun süreli olarak yürütebilmeleri neredeyse imkansız hale geliyor. Bu noktada dünyanın önde gelen küresel markalarından biri olan Mitsubishi Electric, 40'tan fazla ülkedeki direkt operasyonlarla hem genel hem de faaliyet gösterdiği bölge ve ülkelere özel iletişim çalışmalarını hassasiyetle uyguluyor. Biz de markamızın global stratejilerini ve marka vaatlerini Türkiye’nin yerel dinamikleri ile harmanlayarak pazarlama ve marka iletişimi süreçlerimizi yönetiyoruz."

Ceneviz, internetin hızlı bir şekilde hayata girmesiyle iletişim modellerinin de bu düzene göre şekillenmeye başladığına dikkati çekerek, konvansiyonel pazarlama stratejileri geçerliliğini korumaya devam etse de dijital pazarlama taktikleri ile senkron içinde olabilmenin önemli bir gereklilik olduğunu anlattı.

Dijitalleşmeyle giderek entegrasyonu artan bir iletişim sürecinde Vietnam'daki bir birey ile Norveç'teki birisinin gelişmelere neredeyse aynı anda erişebilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Ceneviz, gelinen noktada iletişim süreçlerine paralel olarak markaların üretim süreçlerinin de giderek dijitalleştiğini bildirdi.

Ceneviz, "Dijital dünyada artık pazarlama birimlerinin bilgi işlem departmanları ile yakın temasta çalışmaları gerekeceğini ve çalışanların belki yazılım mühendisi kadar yoğun bir bilgiye gerek duymasa da ileri ki süreçte pazarlama otomasyonları ve yazılımlarına ilişkin fikir sahibi olmalarının fayda sağlayabileceğini söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.