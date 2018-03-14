"Mimarlar, ekonomiye müteahhitlerin 10 katı değer katacak"

CANNES (AA) - Global Architectural Development (GAD) Mimarlık kurucusu Gökhan Avcıoğlu, dünyada dijital teknolojinin gelişmesiyle sanat ve mimariye büyük bir ilgi olduğunu belirterek, "Türkiye'de mimarlar, müteahhitlerin Türk ekonomisine yaptığı katkının 10 katı değer katacak." dedi.

MIPIM gayrimenkul fuarında AA muhabirine konuşan Avcıoğlu, dünyada dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanat ve sanatın önemli bir parçası olarak şehirlere şekil veren mimariye büyük bir ilgi duyulduğunu ifade etti.

"Her türlü instagram kullanıcısı birer amatör mimari fotoğrafçısıdır" diyen Avcıoğlu, her gün yüz binlerce fotoğraf servis edildiğini, bunların önemli bir kısmının da mimari içerikli olduğunu kaydetti.

Avcıoğlu, sosyal medya sayesinde hiç olmadığı kadar mimariye ilgiyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu ilgiye kimsenin kayıtsız kalması mümkün değil. Tasarım ve mimariye bundan önce olmadığı kadar önem verilmeye başlandı. Yatırımcılar da 'önce tasarım' demeye başladı. Şu anda mimarlar olarak biz azız ama bunu öncü gibi düşünün, ileride çok daha fazla görmeye başlayacaksınız. Türkiye'deki mimarlar, müteahhitlerin Türk ekonomisine yaptığı katkının 10 katı değer katacak. Ekonomide son yıllarda katma değeri yüksek ürünlerden bahsediliyor. Otomotiv, sanayi ve tekstil gibi artık mimaride de katma değeri yüksek ürünler konuşulacak. Mimari tasarımın amacı da bu, 10 kat daha fazla değer katacak."





- MIPIM'den GAD Vakfı'na ödül







Bu arada, Gökhan Avcıoğlu'nun kurucusu olduğu GAD Vakfı (GADEV) tarafından tasarlanan Kütüphane (Hydepark Library) projesi, MIPIM gayrimenkul fuarı iş birliğiyle gerçekleştirilen "AR Future Project Awards 2018"de ödül aldı.

GADEV, geçen yıl da tasarladığı Kitapkent projesiyle MIPIM tarafından jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

Kütüphane projesi, GADEV'in tasarladığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kütüphane ve Eğitim Merkezi Projesine de ilham kaynağı oldu. İTÜ için geleceğin şehirlerine yakışır bir mimariyle tasarlanan projenin toplam maliyeti 15 milyon dolar olarak öngörüldü.

İTÜ mezunlarının yapacağı katkılarla karşılanacak proje kapsamında, İTÜ'de öğretim üyeliği görevini yürüten jeolog Prof. Dr. Celal Şengör 40 bin kitap bağışlayacak.