Milyoner sayısı 8 ayda 50 bin arttı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonu itibarıyla 2017'ye göre 53 bin 439 kişi artarak 192 bin 419'a yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 192 bin 419'a ulaştı.

Geçen yıl sonuna göre 53 bin 439 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 279 milyar 70 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat ağustos sonu itibarıyla 6 milyon 647 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içi170 bine dayandı

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ocak-ağustos döneminde 2017'ye kıyasla 42 bin 861 kişi artarak 169 bin 830'a ulaşırken, toplam mevduatları da 1 trilyon 145 milyar 458 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 448 milyar 705 milyon lirası yerel para cinsi, 690 milyar 668 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 85 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 745 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

Yurt dışı yerleşik milyonere 8 ayda 10 binin üzerinde kişi eklendi

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 22 bin 589'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre 10 bin 578 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 133 milyar 612 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 391 milyon lirası yerel para, 125 milyar 758 milyon lirası yabancı para ve 464 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 5 milyon 915 bin lira olarak hesaplandı.

Analistler, son dönemde döviz kurlarındaki artışın milyoner sayısını yukarı çektiğine dikkati çekti.

Yıllara göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

YıllarMudi sayısıMilyonerlerin toplam mevduatı (Milyon TL)Milyoner başına düşen ortalama mevduat (Bin TL) 201254.461373.3846.856201370.498484.9016.878201481.398533.5446.555201598.497649.9946.5992016115.896775.1426.6882017138.980909.9796.5482018 Ağustos192.4191.279.0706.647