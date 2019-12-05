Milli sanayi hamlesi Kardemir ile ivme kazanacak

KARABÜK (AA) - Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olma özeliğini "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanıyla 82 yıldır taşıyan ve son yıllarda 2 milyar doların üzerinde yatırım yaparak kendisini yenileyen milli marka Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir), 2023 hedefleri doğrultusunda ülkenin milli hamlelerine katkı sunacak.

Temelleri, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı ulusal sanayileşme hamlesinin yapı taşlarından biri olarak 82 yıl önce Karabük'te atılan Kardemir, çelik üretimiyle dünyada sekizinci, Avrupa'da ise ikinci büyük üretici konumuna ulaştı.

Üretim teknolojilerini yenileyen Kardemir, son yıllarda katma değeri yüksek ürünlerle ürün yelpazesini değiştirdi ve ülkeyi birçok kalemde dışa bağımlılıktan kurtardı.

2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Ray-Profil Tesisleriyle Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi olarak, ülkede başlatılan demir yolu seferberliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) en önemli stratejik ortaklarından biri haline gelen Kardemir, yaklaşık 750 milyon lira harcamayla bu yıl yatırımını tamamladığı Demir yolu tekeri üretim tesisiyle dünyanın sayılı teker üreticileri arasına adını yazdırdı.





- "Milli hamlelere katkı vereceğiz"





Kardemir yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra geçen ay yönetim kurulu başkanlığına seçilen Mustafa Yolbulan, yaptığı açıklamada, büyüme sürecinin, yeni dönemde de üretim, ürün çeşitliliği, çevre ve sosyal sorumluluk alanlarında kesintisiz devam edeceğine dikkati çekti.

Yeni dönemde öncelikli hedeflerinin, Kardemir'deki çelik üretim kapasitesini 3,5 milyon tona çıkarmak olduğunu söyleyen Yolbulan, "Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray, aynı zamanda bir milli marka olarak dünyanın sayılı demir yolu tekeri üreticisi arasında bulunan Kardemir, ülkemizin otomotiv ve savunma sanayisindeki milli hamlelerine katkı verecek." dedi.

Yolbulan, Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birisinin yerli otomobili bir an evvel caddelere çıkarmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu buna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, otomotiv sektörünün ihtiyacı olan muhtelif çelik kalitelerini sektörün hizmetine sunacağız. Yine, Barış Pınarı Harekatı'yla bir kez daha görüldü ki ülkemiz kendi milli savunma sanayisine sahip olmalı. Bu konuda çok büyük yol kat edildi. Sektördeki millileşme oranları yüzde 70'lere ulaştı.

Ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak milli bekamıza katkı sunmak istiyoruz. Profesyonel kadromuz buna yönelik ciddi çalışmalar yapıyor. Oluşturulan çalışma gruplarımız sektördeki tüm taraflarla görüşerek beklenti ve ihtiyaçlara yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor."

Özellikle fabrikanın bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, gerek otomotiv gerekse savunma sanayi sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bu konudaki önerileriyle fabrikaya yeni açılımlar kazandırdıklarını belirten Yolbulan, Kardemir'in, güçlü finansal yapısı ve kurumsal yönetim yaklaşımıyla pozitif sonuçlar elde ederek ulusal ve uluslararası arenada marka değerini her geçen gün artırmaya devam ettiğini dile getirdi.





- Dijital dönüşüm sağlanacak





Dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sürecine dikkati çeken Yolbulan, Endüstri 4.0 ve nesnelerin iletişimi gibi yeni kavramların tüm şirketleri daha hızlı ve inovatif olmaya ittiğini anlatarak, "Kardemir'de süreçlerini daha dinamik yönetebilmek için Cumhuriyetimizin 2023 hedefleriyle uyumlu şekilde yeni bir dijital dönüşüm projesi başlattık. Bunun için mevcut kurumsal kaynak planlama yazılımlarımızı yenileyeceğiz. Şu anda geniş bir ekip proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Proje gelecek yıl sonunda tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.



Kardemir'in büyüme sürecindeki katkıları dolayısıyla hükümete, tüm kamu ve yerel yönetimlere teşekkür eden Yolbulan, ülkenin en büyük çevre yatırımlarına ve sosyal sorumluluk projelerine imza atacaklarının altını çizdi.



