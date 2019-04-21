Millet bahçelerine 'balık ekmek' büfeleri

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık kişi başı tüketilen balık miktarının Avrupa'da 23, dünyada 18, Türkiye'de ise 7 kilogram civarında olduğunu, bu tablonun değişmesi için çalışma yaptıklarını aktardı.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halen 28 ilde 25 milyon metrekarelik alanda çalışmaları yürütülen 52 millet bahçesinin balık tüketiminin artırılması için değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, millet bahçelerinin her birinde en az bir balık ekmek büfesi kurulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliğine, millet bahçelerinde balık ekmek büfelerine yer verilmesi için teklif götürdüklerini açıklayan Pakdemirli, "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, insanların yoğun çalışma temposunda olduklarından daha kolay tüketebilecekleri gıdalara yönelmiş durumda olduklarının altını çizerek, kolay ulaşılabilen hazır yemeklerin (fast-food) özellikle genç nesillerin sağlıksız beslenme alışkanlıkları edinmesine neden olduğuna dikkati çekti.

"Büfeler insanlara balık yeme alışkanlığı kazandırılmasına katkıda bulunacak"

Ekmek arası balığın, söz konusu büfelerle iç bölgelerdeki illere farklı bir konseptle taşınması sağlanacağını belirten Pakdemirli, "Söz konusu büfeler, balığın uygun fiyatlarla aile bireylerine ulaştırılmasına ve insanlara balık yeme alışkanlığı kazandırılmasına katkıda bulunacaktır, ayrıca toplumun sağlıklı beslenmesine, milli üretimde sürdürebilirliğin sağlanmasına, ülkemizdeki istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye'nin balık çeşitliliği konusunda çok zengin olduğuna dikkati çekerek, her alanda olduğu gib balıkçılıkta da üreticinin ve tüketicinin yanında olmak için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.