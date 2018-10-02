Migros, Stevie Awards for Great Employers'tan 3 ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Migros, uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde değerlendiren Stevie Awards for Great Employers'ta Türkiye perakende sektöründe bir ilk olarak hayata geçirdiği "Esnek Yan Haklar" projesi ile altın, bronz ve gümüş ödüller kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros geçtiğimiz yıl da "Perakende Akademisi" projesi ile yarışmanın en büyük ödülü olan Grand Stevie Award'u da Türkiye'ye getirmişti.

Dünyanın en iyi işverenlerinin, insan kaynakları ekiplerinin ve bu süreçleri destekleyen ürün ve tedarikçilerin ödüllendirildiği yarışmada bu yıl 21 ülkeden 550’den fazla şirketin başvurusu değerlendirildi. Stevie Awards for Great Employers'da dünya çapında 60'dan fazla profesyonelin değerlendirmesinden geçen Migros, Ücret Tasarımı ve Yönetimi kategorisinde altın, Yan Haklar Tasarımı ve Yönetimi kategorisinde Gümüş ve Çalışan Bağlılığı kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

Migros, sektördeki tüm şirketlere örnek olan bir projeye imza atarak Esnek Yan Haklar paketi sayesinde çalışanlarına bu haklarını spor paketi, hediye çeki, alışveriş çeki, check-up, diş bakım paketi olarak değerlendirebilme imkanı sağlıyor.

Çalışanlar dilerlerse yan haklarından sadece istedikleri tutarı da dönüştürebiliyorlar. Böylece Migros çalışanları, yan haklarını ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliyor.

Migros, Esnek Yan Haklar projesi ile bağımsız, kendi tercihlerini savunan, her süreçte özelleştirme ve kişiselleşme bekleyen Y kuşağının ihtiyaçlarını karşılamayı, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Çalışanlarına sağladığı özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik haklarını değiştirilemez kılarak sağlıklarını ve geleceklerini teminat altına alan Migros, bunun dışında ücretli izin günleri ve yakacak yardımı gibi birçok hakkı değiştirebilir ya da bu haklarından doğan bakiyeyi doğrudan bireysel emeklilik hesabına aktarılabilir kıldı.

Çalışana seçme özgürlüğü sunmanın yanı sıra, şirkete ve çalışanlara ciddi maliyet avantajı da sağlayan proje, tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda sağlanan indirimler sayesinde yan hak imkanlarında yüzde 5 ile yüzde 20 arasında artışı beraberinde getirdi.

Bu sistemden yüzde 82 oranında yararlanan çalışanların kazandığı maliyet avantajı, ilk yıldan 2018 yılına kadar yüzde 200 artarak 100K seviyesinden 300 K seviyesine çıktı.