Michelin'in servis ve bakım kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Michelin, 15 Aralık'a kadar sürecek yeni kampanyasını müşterileriyle buluşturdu.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, lastik sektöründe "uzun ömürlü performans" stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin'in yeni kampanyası 3 Eylül'de başladı. Kampanya, 15 Aralık'a kadar devam edecek.

Müşteriler, kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden tek seferde 17 inç altı 4 adet ve üzeri yaz veya kış lastiği satın alımlarında 150 liralık servis ve araç bakım hizmeti indiriminden yararlanabiliyor.



17 inç ve üstü yaz ve kış lastiği satın alımlarında ise 300 lira değerinde araç ve servis bakım indirimi sunan kampanyaya katılmak için Michelin'in kampanyaya katılan perakende bayilerinden 4 adet Michelin 4x4 binek veya hafif ticari araç lastiği almak yeterli olacak. Müşteriler, lastik alımı sonrası yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile servis kampanyasından yararlanabilecek.



Kampanyaya katılan müşteriler, rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

