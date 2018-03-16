Michelin'den yeni

İSTANBUL (AA) - Michelin, 1 Mart-30 Haziran tarihleri arası gerçekleştirdiği kampanya katılan Michelin yetkili bayilerinden lastik alan müşterilerine, 240 liraya varan değerde araç ve servis bakımı sunacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Michelin'in yeni kampanyası kapsamında, 1 Mart- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında tek seferde 4 adet Michelin yaz, kış, 4x4 binek veya hafif ticari araç lastiği alan müşterilerine servis ve araç bakım hizmetlerinde indirim hediye ediyor.

Lastik ebadı 17” altı lastik satın alımlarında 120 lira,17” ve üstü lastik satın alımlarında 240 lira değerinde araç ve servis bakımı sunan kampanyaya katılmak için, Michelin perakende bayilerinden 4 adet Michelin yaz, kış, 4x4 binek veya hafif ticari araç lastiği almak yeterli olacak. Müşteriler lastik alımı sonrasında yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile servis kampanyasından yararlanabilecek.



Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetleri ile anında yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.