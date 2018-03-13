Michelin'den Dünya Ralli Şampiyonası'nda başarılı performans

İSTANBUL (AA) - Michelin LTX Force H4 ve S5 lastikleri, Meksika'da düzenlenen 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) "kusursuz" performans sergiledi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncüsü bu yıl 8-11 Mart'ta Meksika’da gerçekleşti. Guanajuato kasabasında başlayan yarışlar, Mexico City’nin 400 kilometre kuzeybatısındaki Leon kentinde son buldu. 4 gün süren yarışlarda toplam 1.055,88 kilometrelik yol katedildi.

Mücadelenin sonunda Sebastien Ogier/Julien Ingrassia ikilisi birinci, Dani Sordo/Carlos Del Barrio ikilisi ikinci, Kris Meeke/Paul Nagle ikilisi ise üçüncü oldu. Pilotlar kadar lastik markalarının da kıyasıya rekabet ettiği şampiyonada dereceye girenlerin tamamının Michelin lastikleri kullanıyor olması dikkati çekti.

Bölgenin yüksek sıra dağlarında, zorlu hava koşularında yarışan pilotlar, Michelin’in sert bileşenli "H4" ve yumuşak bileşenli "S5" alternatifli LTX Force lastiklerinin güçlü yapısı sayesinde başarılı bir performans sergiledi.

Michelin Motor Sporları Direktörü Pascal Couasnon, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Michelin lastiklerinin başlıca özelliğinin güç olduğunu belirterek, "LTX Force H4 ve S5 lastikleri sürücülere kontrolü yitirmemeleri ve her türlü koşulda yüksek tutuş kapasitesinden faydalanmaları için gerekli esnekliği sunuyor. Michelin’in WRC lastikleri hava kaybettiklerinde bile etapları tamamlayacak şekilde üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Michelin’in WRC Programı Müdürü Jacques Morelli de "2018 Meksika Rallisi, iki çakıllı yol lastiğimizin birbirlerini nasıl tamamladığını gösterdi. Yumuşak bileşenli MICHELIN LTX Force S5 ve daha sert olan H4 sayesinde pilotlar, etapların zorlu ve değişken doğasında başarıyla yarıştı. Nihayetinde bitiş çizgisine varıldığında hiçbir lastik zarar görmeden yarışı tamamladı. Bizim amacımız da tam olarak buydu." değerlendirmesinde bulundu.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın bir sonraki ayağı, 5-8 Nisan'da Fransa’da yapılacak.



