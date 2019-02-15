Michelin'den 300 liraya varan araç bakım ve servis fırsatı

İSTANBUL (AA) - Michelin, 15 Şubat - 30 Haziran 2019'da yetkili bayilerinden lastik satın alan müşterilerine 300 liraya varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lastik sektöründe uzun ömürlü performans stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin, kullanıcıları memnun edecek kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Kampanya kapsamında Michelin, 30 Haziran 2019 tarihine kadar tek seferde dört adet ve üzeri binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşterilerine araç bakım ve servis hizmetlerinde indirim fırsatı sunuyor.

Müşteriler kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden, 15 Şubat - 30 Haziran 2019'da tek seferde dört adet ve üzeri 15” binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alan müşteriler yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile 200 liralık araç bakım ve servis indiriminden yararlanabilecek.

16 inç ve üstü Michelin marka binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alımlarında ise 300 lira değerinde araç ve servis bakım indirimi sunan kampanyaya katılmak için, Michelin kampanyaya katılan perakende bayilerinden dört adet seçili Michelin 4x4 binek veya hafif ticari araç yaz lastiği almak yeterli olacak.

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.