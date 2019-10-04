Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 4-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.