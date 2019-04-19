Metalürjik kok kömüründe Türkiye-Rusya iş birliği

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin en önemli şeker üreticilerinden Kayseri Şeker, Rus maden ve metalürji devi Meçel firmasından yıllık 30 bin tona kadar metalürjik kok kömürü alacak.

Kayseri Pancar Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Şeker ile Rus Meçel firması arasında imzalanan anlaşma, uluslararası piyasalarda, Türk-Rus ortak ekonomi ve finans çevrelerinde büyük ilgi gördü. Anlaşma, Rusya'nın Sesi Radyosu'ndan da kamuoyuna duyuruldu.

Anlaşma kapsamında Rus Meçel firması, Kayseri Şeker'e, 2019-2021 döneminde 90 bin tona kadar (her yaz dönemi boyunca yaklaşık 30 bin ton) metalürjik kok kömürü tedarik etmeyi taahhüt etti.

Kayseri Şeker, Rusya'dan alacağı kok kömürünü, Türkiye'de bu ürünü kullanan diğer tesislere de satabilecek. Fiyat konusu, görüşmeler sonucunda belirlenecek. Sevkıyatlar Rusya'nın güneyinde yer alan Krasnodar bölgesindeki "Meçel-Temryuk" limanı üzerinden organize edilecek.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine, Rus maden ve metalürji devi yetkilileri ile Moskova'da yaptıkları görüşmeler sonucunda ülke ve şeker sektöründe hizmet veren şeker fabrikaları açısından önemli bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

Akay, kok kömürü anlaşmasının sektörde maliyetlerin düşürülmesine ve milli ekonomiye katkı bakımından çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

- "3 yılda 90 bin tona kadar metalürjik kok kömürü alım-satımı mümkün"

Moskova'da bir niyet protokolü imzaladıklarını belirten Akay, şunları söyledi:

"Bu protokole göre Meçel firması ile Kayseri Şeker arasında 3 yıllık süre içerisinde 90 bin tona kadar, yıllık 30 bin tona kadar olmak üzere metalürjik kok kömürü alım-satım işlemi mümkün hale geldi. Karşılıklı görüşmelerle hem miktar belirlenecek hem de fiyat ilerleyen zaman içerisinde ihtiyaç ortaya çıktığında belirlenecek. Kayseri Şeker'in yıllık 30 bin ton metalürjik kömüre ihtiyacı yok aslında, bizim 10 bin ton civarında bir ihtiyacımız oluyor, üretimde kullanmak için. Ama Meçel firmasının yapmış olduğu teklif doğrultusunda bizim gibi üretim yapan firmaların ihtiyaçlarının da yine Kayseri Şeker üzerinden karşılanması imkanı ortaya çıkmış oldu. Bu, bizim bu firmalarla görüşmelerimiz sonucunda belli olacak. Onlar bizden talep ederlerse bizler de Meçel firmasından talep edeceğiz ve bunu alıp o firmalara vereceğiz."

- "Bütün fabrikaların ihtiyaçlarının Kayseri Şeker üzerinden temin imkanı ortaya çıktı"

Daha önce bazı firmaların Rusya ya da Ukrayna'dan getirdikleri bu ürünü kendilerine sattığını anlatan Akay, bu anlaşma ile aracıları devreden çıkararak doğrudan alıma başladıklarını ve bu durumun kendileri için oldukça karlı olduğunu dile getirdi.

Fabrikalarında ihtiyaç olan metalürjik kok kömürünü şeker üretimi için kireç ocaklarında kullandıklarını kaydeden Akay, "Bizim ihtiyaç fazlamız olan bu kaliteli kömürü Türkiye'de çeşitli firmalar da tespit etmiş durumdalar. Onlar bunu bizden temin etmek için teklifler gönderiyor. Kok kömürü, benzer üretim yapan kuruluşlar, çimento fabrikalarından tutun da demir-çelik fabrikalarına varıncaya kadar buna benzer tesislerde kullanılıyor. Meçel firması aynı zamanda geçmişte Türkiye'deki bu tür fabrikalara da satış yapıyordu. Şimdi bizim devreye girmemizle belki bütün bu fabrikaların ihtiyaçlarının Kayseri Şeker üzerinden temin imkanı ortaya çıktı. Bu tabi ilerleyen zaman içerisinde belli olacak." diye konuştu.

- Türkiye-Rusya ekonomik iş birliği

Rusya'nın Türkiye ile ekonomik iş birliğinin son yıllarda oldukça geliştiğini vurgulayan Akay, "Doğalgaz, petrol gibi birçok ihtiyacımızı Rusya'dan karşılıyoruz. Rusya nakliye konusunda da avantajlı konumda. Son dönemlerde özellikle ekonomi anlayışında değişiklikler yaşayan bir ülke. Onun için bu iş birliğinin her ülkenin menfaatine olacağı inancındayım. Biz de hem Meçel hem Kayseri Şeker firmasının ortaklaşa menfaatine olacak bir işi bu vesile ile gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu manada Rusya ile Türkiye ilişkilerine olumlu bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bunun bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Akay, karşılıklı ticareti geliştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.











