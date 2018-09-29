KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü ile nitelikli eleman yetiştirilerek, iş sahasındaki açığın kapanacağını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde hayata geçecek protokol ile iş dünyasının sürekli gündeminde olan nitelikli eleman probleminin verilecek eğitimler ve gerekli performans desteklemeleri ile giderileceğini belirtti.

İŞKUR ve TOBB arasında imzalanan protokol ile kamu özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirileceğini, iki yıl süresince işverenlerin talepleri doğrultusunda eğitim programları hazırlanacağını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerin eğitim ücretlerini İŞKUR karşılayacak. Eğitimler, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacak. Bu eğitimlere katılan kursiyerler cep harçlığı alacak. Kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de karşılanacak. İşverene elemanını tanıma, istihdam teşviklerinden yararlanma imkanı verilmiş olacak. İşveren programa dahil olarak, işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebilecek. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecek. Üyelerimizden hangi meslekte, hangi nitelikte iş gücüne ihtiyaç duyduklarını İŞKUR veya odamıza bildirmelerini bekliyoruz. Protokol kapsamında da kısa sürede eğitimlere başlanacaktır."