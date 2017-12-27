Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Mersin'de ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

ANKARA (AA) - Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, Tarsus ilçesinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı bir saha, açık artırma usulü ile ihaleye çıkarıldı.Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna...

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:49
Mersin'de ruhsatlı jeotermal saha ihalesi
banner230

ANKARA (AA) - Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, Tarsus ilçesinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı bir saha, açık artırma usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarsus'un Bolatlı mahalesinde bulunan bin 650 hektar büyüklüğündeki sahanın geçici teminat bedeli bin 34 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Söz konusu ihale, Mersin Valiliğinin Yenişehirdeki adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda, 9 Ocak 2018 Salı günü yapılacak. İlgililer, ihale saatine kadar başvuru yapabilecek.


Anahtar Kelimeler:
Jeotermal Saha IhaleResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim