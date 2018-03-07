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Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 16:00
Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu
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İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizlerde değişikliğe gitmedi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Duyuruda, kurulun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranının (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi.

Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 ve borç verme faiz oranının 12,75 düzeyinde sabit tutulduğu kaydedildi.

"Çekirdek enflasyon yüksek seyrediyor"

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilerek, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu çerçevede kurulun, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verdiği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Duyuruda, toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı belirtildi.

Muhabir: Murat Birinci


Anahtar Kelimeler:
EkonomiFaizMerkez Bankası
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