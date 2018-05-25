Merkez Bankası'ndan reeskont kredilerine ilişkin açıklama

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin basın duyurusu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 4,2000, avro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir."