Mercedes-Benz Türk'ten

İSTANBUL (AA) - Mercedes-Benz Türk'ün "Her Kızımız Bir Yıldız" projesi kapsamında "Yıldız Kızlar" İstanbul'da buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 2004'te hayata geçirdiği "Her Kızımız Bir Yıldız" projesi kapsamında her yıl bin 200'ü aşkın öğrenci, hem maddi hem de manevi olarak destekleniyor.

Mercedes-Benz Türk'ün "Her Kızımız Bir Yıldız" projesi, 14 yıllık geçmişiyle, eğitim ve kadın istihdamının artırılmasında otomotiv sektörünün en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Yıldız Kızlar" ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın gündeminde olan en önemli konulardan biri kadın-erkek eşitliği ve bu bağlamda kadınlara sosyal ve ekonomik açıdan fırsat eşitliği sağlanması... Kız çocuklarının güçlendirilmesi çarpan etkisi yaratıyor, ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırıyor. Bir ülke kalkınacaksa bunu iş gücüne kadın ve erkeğin eşit katılımını sağlamadan başarabilmek imkansız. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız en uzun soluklu işlerimizden biri olan Her Kızımız Bir Yıldız projesini ayrıca önemsiyoruz. Buradan yola çıkarak genç kızlarımıza desteğimizi her geçen gün geliştirerek daha uzun yıllar devam ettireceğimizi yeniden belirtmek istiyorum. Bugüne kadar her yıl bin 200'ü aşkın öğrenciye eğitim imkanı sağlamanın yanı sıra Mercedes-Benz Türk kapsamında istihdam da yaratıyoruz. Mavi yaka kadın çalışanlarımızın yüzde 10'u Yıldız Kızlarımızdan oluşuyor. 2018 yılı sonunda hem bu oranı arttırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."





- "Toplumun gelişmesinde kız çocukların ve kadınların eğitimi için verilen katkı çok değerli"





Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel de her çocuğun, her insanın çağdaş bir eğitime ve yaşam biçimine hakkı olduğu bilinciyle uzun yıllardır toplum hizmeti verdiklerini bildirdi.

Çelikel, "Her Kızımız Bir Yıldız projesi, eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan kız çocuklarının eğitimi için geliştirilen çok anlamlı bir proje. Toplumun gelişmesinde kız çocuklarının ve kadınların eğitimi için verilen katkı çok değerlidir. Bugüne kadar binlerce kızımız bu büyük projeden yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda çalışan Mahmiri Gündüz ise "Her Kızımız Bir Yıldız" bursunun geleceğine yön vermesini sağladığını, bu projeyle şu an ayaklarının üstünde durabildiğini kaydetti.

Gündüz, "8 yıldır Mercedes-Benz Türk’te çalışıyorum. Bu yıl Aksaray Mercedes Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda birim yöneticisi oldum. Hiçbir zaman vazgeçmeyin, çok çalışın. Siz emeğinizi koyarsanız Mercedes-Benz Türk her zaman sizi destekler, yanınızda olur." ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda çalışan Semra Irmak da şunları kaydetti:

"Her Kızımız Bir Yıldız bursu ile 2004 yılında tanıştım. Kimya bölümünde okurken Mercedes-Benz Türk'te staja kabul edildim. İstanbul Üniversitesi'ni kazanıp Mercedes-Benz Türk'te uzun dönemli stajyer olarak çalışmaya başladım. Üniversitede de bursum devam etti. 2012 yılında Mercedes-Benz Türk'te otomotiv sektöründe bir ilk olan, tamamen çalışan sağlığına yönelik kurulan bakteri laboratuvarında çalışmaya başladım. Bu süreçte yine şirketimin desteği ile dil kurslarına gittim. Bugüne kadar onlarca eğitim ve seminere katıldım. Şirketim beni bu yılın ocak ayında çevre laboratuvar uzmanı görevinde beyaz yaka pozisyonu ile ödüllendirdi. Türkiye'de kadın olmak zor evet, erkeklerin bir adım gerisinde değil de yanında yürümek istiyorsak gerçekten istemeli, hedeflemeliyiz. Emin olun ki başarılmayacak hiçbir şey yok. Siz isterseniz hiçbir şey sizin önünüzde duramaz."