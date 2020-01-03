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Memur maaşları yüzde 5,5 arttı
Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak.
Ekonomi 03.01.2020, 10:51 03.01.2020, 11:25
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.