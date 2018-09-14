Megane Sedan Roadshow başladı

İSTANBUL (AA) - Renault Megane Sedan, bir roadshow organizasyonu ile yola çıkarak Türkiye'yi dolaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül'de İstanbul'da başlayan ve 21 Ekim'e kadar 5 şehri dolaşacak olan roadshow organizasyonunda Megane Sedan, "Beklenmedik bir gün" sloganı ile otomobilseverlerle buluşuyor.

Katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra çeşitli teknolojik yenilikleri Megane Sedan ile deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Google Tilt Brush ile 3 boyutlu resim çizme deneyimini yaşayacak olan katılımcılar, sanal gerçeklik gözlüğü ile kendi avatarlarını yaratırken, aynalı oda adı verilen alanda ise müzik ve ışık oyunları ile GIF uzantılı videolar çekebilecekler.

2017 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Megane Sedan, bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek iki benzinli, bir dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor.

6 hafta boyunca Megane Sedan Roadshow İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana'da otomobilseverlerle buluşacak.