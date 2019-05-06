MediaMarkt'tan Anneler Günü’ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt annesine hediye alacak teknolojiseverlere özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, avantajlı fiyatlarına ek olarak annelere hediye alacak tüm teknolojiseverlere çok özel kampanya başlattı.

Mediamarkt.com.tr ve tüm MediaMarkt mağazalarında başlayan ve 12 Mayıs'a kadar sürecek Anneler Günü kampanyası dahilinde annelerini sevindirmek isteyen teknolojiseverler, telefonlardan elektrikli süpürgelere, ütülerden beyaz eşyalara ve küçük ev aletlerine kadar seçili binlerce üründe gerçekleşecek indirimlerle bir kez daha MediaMarkt ile keyfine bakacak.

MediaMarkt, gerçekleştirdiği çılgın indirimlere ek olarak seçili ürünlerde teknolojiseverlere çeşitli hediyeler de veriyor. Anneler Günü kampanyasıyla MediaMarkt mağazalarından ve mediamarkt.com.tr’den alınacak seçili ürünlerde ütü masasından tost, kahve ve çay makinesine, doğrayıcıdan ütüye, mikrodalga fırından, kulaklığa ve cüzdana kadar çeşit çeşit hediyeler de bulunuyor.

MediaMarkt, Anneler Günü’ne özel sunduğu bol indirimli ve hediyeli kampanyasını taksit fırsatlarıyla da taçlandırıyor. Beyaz eşyalarda uzatılan ÖTV indiriminden de yararlanacak tüketiciler, aynı zamanda Paraf ve World Card’a özel peşin fiyatına 12 taksite varan fırsatından da yararlanacak.



