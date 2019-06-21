MediaMarkt Diyarbakır Ceylan Karavil AVM’deki mağazasını 22 Haziran’da açıyor

İSTANBUL(AA) - MediaMarkt, Diyarbakır’daki mağazasının açılışını 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirecek.

MediaMarkt'tan yapılan açıklama göre, 22 Haziran günü başlayacak ve sadece Diyarbakır Ceylan Karavil AVM’de geçerli olacak kampanya kapsamında cep telefonlarından bilgisayarlara, tabletlerden klimalara, kahve, çay ve tost makinelerinden ütü ve süpürgelere, televizyonlardan oyun platformlarına ve beyaz eşyalara kadar binlerce üründe indirim uygulanacak.

Kampanya ile vantilatörler yüzde 77’ye varan, elektrikli süpürgeler yüzde 57’ye varan, saç düzleştirme cihazları yüzde 50’ye varan, XBOX’lar yüzde 48’e varan, kahve makineleri yüzde 50’ye varan, buharlı ütüler yüzde 43’e varan, blender setleri yüzde 50’ye varan, akıllı telefonlar ise yüzde 28’e varan indirimlerle satışa sunulacak.

Teknolojiseverler avantajlı fiyatların yanı sıra MediaMarkt’ın faizsiz kredi ve taksit fırsatlarından da yararlanacak. MediaMarkt; DenizBank ile 12 aya varan faizsiz taksit fırsatıyla birlikte kredi kartına taksit avantaları da sunuyor.

BDDK tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre tüketiciler; 3 bin 500 TL ve üzeri elektronik eşya alımlarında 6 ay, 3 bin 500 TL’ye kadar olan televizyonlarda 12 ay, elektrikli eşya alımlarında ise 18 aya varan kredi kartına taksit fırsatlarından yararlanabilecek.