Mayısta en fazla reel getiri dolardan

ANKARA(AA) - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.
Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,38, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,12 ile dolarda gerçekleşti.
Dolar 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,65 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,17, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,33 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.
6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,28, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,39 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,71, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Yıllık en çok dolar kazandırdı
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 endeksinin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,07, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 27,44 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.