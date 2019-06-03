Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,85 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 4,99, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,99 yükseldi.

TÜFE, mayısta nisan ayına göre yüzde 0,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de nisana göre yüzde 2,67, Mayıs 2018'e kıyasla da yüzde 28,71 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,72, en yüksek yüzde 1,90 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,01 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,28) göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,10'a gerileyeceği hesaplanıyor.En yüksek artış, yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda

TÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86, lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış kaydedildi.

Mayısta ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,58 ile ev eşyası olurken, bunu 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bunu yüzde 26,75 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 24,54 ile ev eşyası, yüzde 20,06 ile eğlence ve kültür ve yüzde 19,77 ile lokanta ve oteller izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 48'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267'sinin ortalama fiyatlarında artış, 103'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

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