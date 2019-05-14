Maxis yatırım fonunun ilk yatırımı Kolay İK’ya

İSTANBUL (AA) - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin kurduğu Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ilk yatırımını 500 bin dolarla Kolay İK'ya yaptı.



İş Bankası'nın açıklamasına göre, bankanın, girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlayabilecek girişimlere yatırım yapma amacıyla kurduğu Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin bünyesindeki Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yatırımlarına başladı.

Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere erken ve ileri aşama girişim sermayesi yatırımı yapmak üzere kurulan Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ilk yatırımını Türkiye'nin ilk bulut tabanlı insan kaynakları yönetimi platformu olan Kolay İK'ya yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxis Genel Müdürü Selami Düz, Türkiye'de farklı ölçekteki pek çok şirketin önemli bir yazılım ihtiyacını karşılayan Kolay İK'nın Türkiye'deki hızlı büyümesini ve yurt dışı açılımını desteklemek üzere yatırım yapmaya karar verdiklerini belirterek, girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşları ile iş birliğine dayalı bir anlayış içerisinde girişimleri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.





- Yurt dışı açılımını hızlandırmayı amaçlıyor





Açıklamada yer alan bilgiye göre, farklı ölçekteki şirketlerde çalışan 200 binden fazla kişi tarafından kullanılan Kolay İK, Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 500 bin dolarla katıldığı yaklaşık 1,3 milyon dolar tutarındaki yatırım turu ile yurt dışı açılımını hızlandırmayı ve yurt içinde kurumsal pazardaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

İnsan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip tek çatı altında yürütülmesini sağlayarak bir yandan verimliliği artırırken diğer yandan hataları en aza indiren Kolay İK, şirketlere; izin, eğitim, bordro, yemek kartı yönetimi, harcama, bireysel emekliliğe otomatik katılım, özlük bilgileri, performans yönetimi, vardiya planlama gibi birçok farklı alanda çözüm sunuyor.