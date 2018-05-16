Matematik şampiyonları ödüllerini aldı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bulunan ASO Teknik Kolejinde her yıl 8. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen matematik yarışmasının bu yılki şampiyonları ödüllerini aldı.



Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilere matematiği sevdirmek ve önemini kavratmak amacıyla düzenelenen yarışmaya Ankara genelinde 713 öğrenci katıldı.

Yarışmada, ilk 20'ye giren öğrencilere ödülleri veren ASO Başkanı Özdebir, "Matematiğin sizlere kazandıracağı en önemli avantajlardan biri analitik düşünebilme ve problem çözebilme yeteneğidir. Hayatınız boyunca birçok problemle karşılaşacaksınız. Eğer analitik düşünebilme yeteneğine sahipseniz bu sorunların üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.



