Maserati'nin 4. Showroom'u Birmot Antalya müşterileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından temsil edilen İtalyan markası Maserati'nin Türkiye'deki 4. showroom'u Antalya'da faaliyete başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maserati, 100 yılı aşkın tecrübesiyle otomotiv tutkusunu bugünün lüks anlayışı ile birleştirerek başarılı bir şekilde ortaya koymaya devam ediyor.

Türkiye'de Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından temsil edilen Maserati, 2017 yılından bu yana, büyüme stratejisi kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinde bayilikler açmayı sürdürüyor.

Aralık 2017'de faaliyetlerine başlayan Maserati Birmot Antalya, müşterileriyle buluşarak açıldı. Birmot Antalya kompleksi içinde Maserati markasına özel 350 metrekarelik showroom ve yeni araç teslim alanı, 250 metrekarelik mekanik servis alanı ve bin metrekarelik hasar servis alanı ile hizmet sunuyor





- İtalyan Maserati, Anadolu'ya yayılıyor





2017 yılının başından itibaren Türkiye genelinde bayilik sistemini devreye alan Maserati, müşterilerinden aldığı talep doğrultusunda showroom ve servis noktalarını yaygınlaştırmaya başladı. Bu kapsamda, İstanbul'da yer alan Fer Mas Showroom'unun ardından ilk olarak yine Birmot ile geçtiğimiz yıl nisan ayında Ankara'daki tesisini devreye aldı.Güçlü İtalyan markası, ardından eylül ayında Bursa'daki showroom ve servis noktasının açılışını gerçekleştirdi. Maserati, devreye alınan Birmot Antalya tesisiyle, ülke genelindeki showroom sayısını 4'e çıkarmış oldu.