Mart ayı ihracat rekoru kırıldı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre martta ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, bu rakamın mart ayı ihracat rekoru olduğunu söyledi. Pekcan, Özel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracatın 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu bildirdi.

İthalatın ise mart ayında yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara gerilediğine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu senenin ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artmış, ithalatımız yüzde 21,46 azalmıştır. 2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz. Burada çok önemli bir gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da dış finansman ihtiyacımızı azaltmaktadır. 2018 yılının mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73 iken Mart 2019'da bu rakam yüzde 89,3. Geçen yılın ilk 3 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,1, bu yılın ilk 3 ayında bu rakam yüzde 88,2 oldu. Geçen sene martta 6 milyar dolar olan dış ticaret açığımız bu yıl aynı ayda 1 milyar 966 milyon dolar olup, sadece martta dış finansman ihtiyacımız 4 milyar dolar aşağı yönlü geldi. İlk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı ve dış ticaret açığımız 15,2 milyar dolar gerileyerek, bu rakam kadar dış finansman ihtiyacımız azalmıştır. Bu, ihracat ailesinin büyük bir başarısıdır."

"Küresel ticaretin küreselye oranı azalıyor"

Seçim sonrası Türkiye gündeminin ekonomiye odaklandığına işaret eden Pekcan, ekonominin her alanında önemli adımlara imza atmak üzere gayret gösterdiklerini söyledi.

Pekcan, bakanlık olarak aylık verileri gün gün, saat saat takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Politikalarımız, stratejilerimiz ve müdahalelerimizle Türkiye'nin dış ticaretinin ülke için büyük bir değer olması amacıyla devamlı çalışıyoruz." diye konuştu.

Dış ticaretin küresel ekonomiden etkilendiği kadar küresel ekonomiyi de etkileyen bir unsur olduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Küresel ticaretin küresel ekonomiye oranı azalıyor. Korumacılık önlemleri artarak devam ediyor. Maalesef son bir ayda, küresel ekonomide belirsizlik olarak saydığımız hiçbir faktörde olumlu bir gelişme yaşanmadı. ABD-Çin ticaret uyuşmazlığı, yavaşlayan Avrupa ekonomisi ve Brexit belirsizliği küresel ticareti olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kısacası, küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti, ihracatçı ülkelerin yelkenlerini artık eskisi gibi şişirmiyor ama biz yolumuza hızla devam etmek zorundayız ve ediyoruz."

"Dış ticaretin milli gelire oranında rekor"

Pekcan, Türkiye'nin dış ticaretinin milli gelire oranında geçen ay bir rekor yakalanacağını öngördüklerini ve martta dış ticaretin milli gelire oranının yüzde 50'yi bulduğunu bildirdi.

Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarına göre net ihracatın büyümeye 9,7 puan katkı sağladığına işaret eden Pekcan, küresel ekonomideki tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2018'de yüzde 2,6 büyüdüğünü hatırlattı.

Pekcan, net ihracatın Türkiye ekonomisine geçen yılki katkısının yüzde 4,2 olduğunu belirterek, "Bu rakamlar da gösteriyor ki ihracat, Türk ekonomisinin en önemli güç kaynaklarından biri hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

AB'nin ihracattaki payı yüzde 48,9 oldu

Pekcan, bazı hedef pazarlara yönelik ihracat rakamlarını da paylaşarak, martta en fazla ihracat yapılan ilk iki ülkenin Almanya ve İngiltere olduğunu, martta toplam ihracat içinde Avrupa Birliği'ne ihracatın payının yüzde 48,9 olarak kaydedildiğini söyledi.

Küresel ekonomideki göstergeler ne olursa olsun bu yıla yönelik stratejilerini birer birer uygulamaya başladıklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Tarihe baktığımızda İpek Yolu'nu, Baharat Yolu'nu, coğrafi keşifleri görürüz. Güçlü ekonomilerin temelinde ihracat olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yüksek gelirli ülkeler ligine yükselebilmesi için küresel piyasalarda başarılı olmak zorundayız. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak stratejilerimizi ve politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz."

Pekcan, Türkiye'nin mevzuatını sadeleştirmesi ve yeni ticari pazarlardaki yoğun çalışmalarda başarılı olması gerektiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak bu alanlara odaklandık. 2019 yılı bizim icraat yılımız olacaktır." dedi.