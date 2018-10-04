Makine sektörü Mitsubishi Electric'in akıllı üretim teknolojileri ile buluştu

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Avrasya’nın en büyük makine sektörü buluşması olan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda yeni nesil çözümlerini sergiledi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yüksek teknolojiye sahip fabrika otomasyon sistemleri ve CNC ürünleri ile Türk sanayisine değer katan Mitsubishi Electric, Avrasya’nın en büyük makine sektörü buluşması olan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda yeni nesil çözümlerini sergiledi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-7 Ekim'de gerçekleşen fuara M8 CNC kontrol ünitelerinin özelliklerine atıfta bulunan Infinity Possibilities (Sonsuz Olanaklar) konseptiyle katılan Mitsubishi Electric, başta M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri olmak üzere bütünleşmiş ve yenilikçi makine otomasyonu çözümleri ile dikkati çekti.

Markanın Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory içinde önemli bir yere sahip olan robotların da yoğun ilgi gördüğü fuarda, Mitsubishi Electric robotu, ziyaretçilere Türk kahvesi ikramı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric olarak dünyada çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağladıklarını kaydetti.

Hızla gelişen Türk endüstrisinin ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili ve enerji verimli fabrika otomasyon çözümlerine adres olarak kendi teknolojilerini gösterdiklerini belirten Saraçoğlu, "Son yıllarda Türkiye’deki faaliyetlerini daha da yoğunlaştıran markamız, dünya genelinde dikkat çeken teknolojik gücünü, özellikle OEM sektörü için oluşturduğu çözüm paketleri ve üniversitelerle olan iş birlikleriyle Türk makine ve otomasyon sektörüne aktarıyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Fabrikaları akıllı üretime hazır hale getirebilecek her türlü donanıma sahibiz"





Şevket Saraçoğlu, dijital dönüşüm çağında sanayinin en önemli gündem maddesinin hızlı, kaliteli, verimli ve kişiselleştirilmiş üretim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayarak dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilirler. Dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkat çeken Türkiye’nin de sürdürülebilir kalkınma için bu konuma ulaşması çok önemli. Biz de dünyanın önde gelen makine üreticilerine ileri otomasyon ekipmanları, CNC ürünleri ve mühendislik çözümleri sağlayan bir marka olarak, fabrikaları akıllı üretime hazır hale getirebilecek her türlü donanıma sahibiz. Katma değeri yüksek ve ileri teknolojiyle donatılmış fabrika otomasyon sistemlerimiz ve CNC ürünlerimizle global pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen tüm üreticilerin yanındayız."





- Yeni nesil CNC ürünleri ve otomasyon çözümleri





Mitsubishi Electric’in yüksek teknolojiye sahip CNC ürünleri, başta otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere dünya genelinde birçok sektörde standartları belirliyor. Fabrika otomasyonu içindeki tüm prosesleri kapsayan çözümler üreten Mitsubishi Electric, fabrikaların çalışma verimliliğini ve çalışanların konforunu arttırmak için üstün teknolojisini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerini sergileyen Mitsubishi Electric, fabrika otomasyonunda öne çıkan IQ Platform, servo ve inverter ürünlerinin yanı sıra ileri robot teknolojilerini de sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Fuarın öne çıkan ürünleri arasında yer alan yüksek teknolojili M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleri, özel ekran ve klavye tasarımı sayesinde akıllı telefonlar ve tabletler gibi teknolojilerle büyüyen yeni nesil operatörlere hitap eden gelecek odaklı CNC’lerin kullanımını kolaylaştırıyor. 10,4 inch ve daha büyük ekranlarda standart özellik olarak sunulan multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran, hem deneyimli hem de yeni operatörler için akıllı telefonlara benzeyen kolay ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Zorlu tuş işlemlerine son veren bu özellik sayesinde programın istenilen bölümü kolaylıkla görüntülenip izlenebilirken, diğer ekranlardaki bir menü rahatlıkla seçilebiliyor. M800W serisi CNC kontrol ünitelerinde bulunan 19 inch dokunmatik dikey ekran ise ekran klavyesi ve belge görüntüleyicinin makine üreticisi firmalar tarafından özelleştirilebildiği çoklu pencereler barındırabiliyor. Bu sayede üst kısımda CNC ekranı görüntüleniyorken, alt kısımda ise sanal klavye, operatör paneli, doküman görüntüleyici veya memo pad açılabiliyor.



Yeni "Simple View" özelliği sayesinde normal görünüm ekranından sade görünüm ekranına geçiş yaparak deneyimi olmayan kullanıcıların adaptasyon hızını artırmak ve operasyon esnasında oluşan alarmların tüm ekranı kaplayacak şekilde görüntülenebilmesi ile makinenin durumu hakkında bilgi sahibi olmak mümkün hale geliyor. Böylece makine operatörü, uzakta olduğu durumlarda da oluşan alarmı görebiliyor ve kontrol alanını genişletiyor. Kullanıcı yetki seviyesi belirleme özelliği ile operatörlere üretimdeki rollerine göre ayrı ayrı erişim izni tanımlanarak yetkisiz müdahaleden kaynaklı hatalar minimize edilebiliyor.



M800 CNC kontrol üniteleri, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli makine operasyonları ile çok eksenli ve çok parçalı sistem kontrolü için tasarlanan üst düzey bir kontrol cihazı olarak öne çıkıyor. CNC uygulamaları için özel CPU içeren M80 ise daha az eksen ve milin kullanıldığı daha basit makine sistemlerinde yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından ideal çözüm sunuyor. Mitsubishi Electric'in CNC sektörü için özel olarak tasarladığı CPU, daha hızlı makine yanıtı ve daha kesin makine operasyonları ile desteklenen makine performansı için işleme hızında artış sağlıyor. Çok sayıda açık ağ protokolüyle uyumlu olan M80 ve M800 serisi, fabrika ortamının tamamıyla kolay entegrasyon sağlarken esneklik açısından da öne çıkıyor. Ayrıca robotlar, sensörler ve diğer ekipmanlarla CNC arasında bağlantı kurulmasını kolaylaştırıyor. 3D modelleri istenilen boyutta ve konumda görüntülemeye olanak tanıyan seride, karmaşık programlar bile üç boyutlu simülasyon ile kolaylıkla kontrol edilebiliyor.



Fuarda sergilenen ürünlerden biri de Mitsubishi Electric’in üretim alanında sahip olduğu global uzmanlık ve deneyimiyle geliştirilen bir otomasyon stratejisi olan ve e-F@ctory konseptinin oluşturulmasını sağlayan iQ Otomasyon Platformu oldu. Tüm önemli otomasyon bileşenlerini tek bir yapıda birleştiren nadir ürün ailelerinden biri olan iQ Otomasyon Platformu’nun en önemli avantajları, minimum TCO (toplam sahip olma maliyeti), fabrika otomasyonu yönetim sistemleri arasında tam ve sorunsuz entegrasyon, maksimum verimlilik ve hızlı iletişim olarak öne çıkıyor. Böylece otomasyon döngüsünün her aşamasında maliyetler düşüyor ve yatırımdan maksimum geri dönüş alınması sağlanıyor.



Fuarda ileri robot teknolojisi ile dikkati çeken Mitsubishi Electric, gıda, ilaç, ambalaj, otomotiv, beyaz eşya gibi pek çok sektörde insan kolu veya eline yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla fark yaratıyor. Robotlarının tüm parçalarını da kendisi üreten Mitsubishi Electric, böylece üretimden gelen bilgi birikimi ve tecrübesini robotlarıyla birleştirerek sanayinin farklı kollarına hizmet veriyor. Mitsubishi Electric’in fuarda sergilediği insanla iş birliği içinde çalışan yeni kollobratif robot serisi ise güvenlik nedenlerinden ötürü koruyucu bariyerlerin arkasına yerleştirilmesi gereken endüstriyel robotların aksine bir üretim ortamında insanlarla yakın çalışmalarda bulunmak üzere tasarlandı. Bu seri, insanlarla birlikte çalışabilmesi sayesinde üretim ortamında herhangi bir yerde esnek bir şekilde konumlandırılabiliyor. Robota takılabilen dokunmatik operatör terminali, özel programlama uzmanlığı gerektirmeden robota görevini "öğretmek" için sezgisel bir arayüz sunuyor.

Öğretme fonksiyonu, operatörün robotu elle ve kontrollü güçle bir pozisyondan diğerine hareket ettirmesine imkan tanıyan bir "direkt kontrol" modu içeriyor. Kurulum tamamlandığında, robota tam hareket serbestliği tanımak üzere operatör terminali kolaylıkla kaldırılıyor.

