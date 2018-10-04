Makine fuarında

İSTANBUL (AA) - Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle düzenlenen ve 2 Ekim'de başlayan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı kapsamında "Sanayide üreten kadınlar" paneli düzenlendi.

MAKTEK Avrasya 2018 kapsamında düzenlenen "Sanayide üreten kadınlar" panelinde, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen moderatörlüğünde, General Elektrik (GE) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Nestle Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz, Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer, Dirinler Sanayi Makinaları Endüstri ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin ve Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Elif Ergu Demiral, "Endüstri şirketlerinde kadının rolü", "Türkiye'de kadın meselesi" ve "Bir sanayi şirketinde üst düzey yönetici olmak" konularını masaya yatırdı.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, bilim ve teknolojide cinsiyetin önemli olmadığına dikkati çekerek, dünyada ve Türkiye'de pek çok kadının 21'inci yüzyılda karşılarına çıkan ön yargıları kıra kıra ilerlediğini söyledi.

Düşünce, fikir, eylem, bilim ve teknolojinin sınır tanımayan dünyasında, kadınların parlak zekaları ve yaratıcılıklarıyla yapay cinsiyet sınırlarını aşıp geçtiğini belirten Özsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kadınlar, bilim adamı değil bilim insanı denilmesine katkı sağlıyor. Ağırlıklı olarak işimiz enerji olduğu için enerji sektörüne baktığımızda, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 'Endüstri-cinsiyet uçurumu' raporuna göre, enerji sektörü kadın çalışanların en az olduğu sektör, sektörde kadın çalışan sayısı yüzde 19. Bu oran, sağlık sektöründe yüzde 51, hizmet sektöründe yüzde 40, medya ve eğlence sektöründe yüzde 37, finans sektöründe ise yüzde 36. Standart and Poor's 500 şirketlerinde kadın CEO oranı yüzde 4, enerji sektöründeki kadın CEO'ların oranı yüzde 1. Makina Mühendisleri Odası'nın 'Sanayide Kadın Emeği' araştırmasına göre, son 7 yılda kadınlara yaratılan güvenceli işlerden ancak yüzde 18'i imalat sanayinde gerçekleşmiş.

OECD raporuna göre, Türkiye yüzde 33'lük kadın iş gücü katılım oranı ile OECD üye ülkelerin genel ortalamasında sonuncu sırada. Türkiye'de çalışma yaşında 30 milyon kadın nüfus var, bunun 10 milyonu iş gücüne katılıyor. Kadın iş gücüne katılım oranının OECD ülkeleri ortalaması olan yüzde 68'e ulaşması için Türkiye'de 8,5 milyon kadının daha iş gücüne katılması lazım. Eğer bu olursa, Türkiye'nin Gayri Safi Millî Hasılasına (GSMH) 250 milyar dolar daha ek kazanç gelecek."

Özsoy, Türkiye'de özellikle mühendislik alanında çok iyi eğitilmiş kadın iş gücü potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, bu kesime iş potansiyeli yaratmanın ve işe giriş ve kalış süresinde çıkan engelleri ortadan kaldırmak gerektiğine işaret etti.





- "İş hayatına ilk olarak kaportacı çırağı olarak başladım"





Nestle Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz, iş hayatına ilk olarak kaportacı çırağı olarak babasının yanında başladığını söyledi.

Bu meslekten çok şey öğrendiğini dile getiren Alibaz, şunları anlattı:

"Neden boya ya da başka bir şeyden başlamadığımı, yıllar sonra babamla konuştuktan sonra anladım. Babam, 'Kaportacılık önemlidir çünkü çekici doğru tutmazsan kendine zarar verirsin, sesi iyi dinlemezsen yanlış yere vurursun, dokunup tamir ettiğin şeyin pürüzsüz olduğunu hissetmezsen arkadan gelen boyacıya iyi iş çıkarmamış olursun.' dedi. Hayattaki ilk 3 öğrendiğim şey bunlardı ve ben kaportacı çıraklığından çok şey öğrendim. Bana babam hiç 'Ne olacaksın?' diye sormadı, 'Ne yaparsan yap, her şeyin en iyisini yap." dedi. En büyük motivasyonum, yaptığım işin en iyisini yapmak. İnsan hayatında sosyal sermaye çok önemli."

Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer, iş hayatına başlarken karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Kadın olduğu için çok sayıda başvurusunun reddedildiğini anlatan Tezer, Seger'de başladığı iş hayatı boyunca görev yaparken kadın kimliğimden bağımsız her ortamda, her koşulda çalıştığını dile getirdi.

Dirinler Sanayi Makinaları Endüstri ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin, şirket olarak yüzde 30 kadın çalışanları bulunduğunu, erkek yoğun ama kadın egemen bir şirket olduklarını bildirerek, toplumunun yüzde 50'sinin evde oturduğu bir ülkede ekonominin kalkınmanın zor olduğuna işaret etti.

Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Elif Ergu Demiral da, kadının katılımının ülke ekonomisini büyüttüğüne dikkati çekerek, Türkiye'de eğitim ve fırsat eşitliği alanında çalışılması gerektiğini kaydetti.





- "Kadınlar neden sanayicinin aradığı nitelikli personel olmasın"





Panelin açılışında konuşan TİAD Derneği Başkanı Hakan Aydoğdu, sanayiciler olarak nitelikli personel yokluğundan şikayet ettiklerini anımsatarak, "Eve kapanan ya da kendisine çizilen sınırlarda çalışan kadınlar neden sanayicinin aradığı nitelikli personel olmasın?" dedi. Kadınların sanayide de çok rahat çalışıp başarılı olabileceklerinin altını çizen Aydoğdu, üretimde kadın ile çalışan şirketlerin sonuçtan memnun olduklarını söyledi.

Dernek olarak sanayide kadın çalışan sayısının artmasına yönelik farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Aydoğdu, kadınların sanayide ve üretimde fark yarattıklarını, sürekliliği ve işine sadakatin erkeklere göre çok daha fazla olduğunu anlattı.

Aydoğdu, "Kadınların sanayide her alanda iş gücü potansiyeli var, bunu değerlendirmek istiyoruz. Şu an sektörde kadın çalışan oranını yüzde 30'lara kadar çıkardık, hedefimiz en azından yarı yarıya olması." ifadelerini kullandı.



Hakan Aydoğdu, fuarın 2 yılda bir yapıldığını anımsatarak, fuar sonuna kadar 60 bin civarında ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Takım tezgahı sektörünün Türkiye'deki her sektöre hizmet ettiğini belirten Aydoğdu, "2018 büyümesine bakarsak, ilk 6 aysa yüzde 13 büyüdük. Son 2-3 haftadır bir miktar daralma var ama yıl sonuna yüzde 10 büyüme bekliyoruz. Sektör olarak ihracatımız gayet iyi, 700 milyon dolarlık toplam üretimimizin 500 milyon dolarını ihraç ediyoruz." dedi.





- "Fuar yaklaşık 1 milyar dolarlık ticari hacmi tetikleyecek"





TÜYAP Fuar Genel Müdürü İlhan Ersözlü, kadınların konuştuğu ve konuşulduğu panele ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını, tüm sektörlerde kadın çalışan sayısının artması için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Fuar hakkında bilgi veren Ersözlü, şunları söyledi:

"2 Ekim'de ziyarete açılıp 7 Ekim akşamına kadar devam edecek fuar, anlamlı bir dönemde, anlamlı bir zamanda tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için can suyu olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu fuarda da önemli bir ticarete iç-dış satışa aracılık sağlayacağız. Bin civarında katılımcı firma var, ülkemizin ve dünyanın en önemli firmaları fuarda yerini aldı. 79 ülkeden ziyaretçimiz var. Farklı coğrafyalardan gelen iş insanları burada iş bağlantıları kurup, sipariş vererek ülke ihracatımıza önemli katkı sağlıyor. Şu an ki ihracat değerlerini, istihdama, üretime katkı sağlamayı hedefliyoruz. Fuarın yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticari hacmi tetikleyeceğine inanıyoruz."