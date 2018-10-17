Madencilikte belge alma yolu Eskişehir'den geçecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından hayata geçirilen Mesleki Test Sertifikasyon Merkezi A.Ş (METSEM) tarafından Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Türkiye'de madencilik sektöründe sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildi.

ETO Başkanı Metin Güler, yaptığı yazılı açıklamada, madencilik sektöründe sınav ve belgelendirme hizmetine başlayan ETO-METSEM'in Türkiye'nin her yerindeki firmalara ve çalışanlara sınav ve belge hizmeti verebileceğini aktardı.

Bu konuda Türkiye'de bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"ETO-METSEM sayesinde Eskişehir madencilik sektöründe Türkiye'de hep bir adım önde olacak. ETO-METSEM Türkiye'nin her yerinde sınav ve belgelendirme yapabilecek. İki yılı aşkın çalışmanın neticesinde madencilik alanında sınav ve belgelendirme yetkisine sahip olduk. ETO-METSEM ile hem madencilik sektöründeki iş kazalarının azalmasına destek olacak hem de bu alanda çalışanların daha nitelikli olmasına vesile olacağız. Üstelik ETO-METSEM ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun madencilik alanında çalışanları sınav yapabilecek ve başarılı olmaları halinde belgelendirebileceğiz. Madencilik alanında belgeli çalışanları istihdam etmek firmalar için çok büyük avantajlar sağlıyor. Belgesi olan çalışanlar için devletimiz tarafından 48 aya kadar prim desteği sağlanıyor. İşte bu fırsattan yararlanmak isteyen tüm firmalar ETO-METSEM aracılığı ile çalışanlarını belgelendirebilecek."