Madencilik sektöründe işverenler sendika kurdu

ANKARA (AA) - Madencilik sektöründe faaliyet göstermek üzere MASS Maden Sanayicileri İşveren Sendikası adlı bir işveren sendikasının kurulduğu bildirildi.Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ilk yönetim kurulu toplantısının 16 Kasım'da...