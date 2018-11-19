Madencilik sektöründe işverenler sendika kurdu

ANKARA (AA) - Madencilik sektöründe faaliyet göstermek üzere MASS Maden Sanayicileri İşveren Sendikası adlı bir işveren sendikasının kurulduğu bildirildi.Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ilk yönetim kurulu toplantısının 16 Kasım'da...

Madencilik sektöründe işverenler sendika kurdu
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ANKARA (AA) - Madencilik sektöründe faaliyet göstermek üzere MASS Maden Sanayicileri İşveren Sendikası adlı bir işveren sendikasının kurulduğu bildirildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ilk yönetim kurulu toplantısının 16 Kasım'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankara'da kurulan sendikanın başkanlığına Celal Koloğlu'nun getirildiği kaydedilen açıklamada, başkan vekilliğine Naci İlci ve Hüseyin Acar'ın, genel sekreterlik görevine ise Maden Yüksek Mühendisi Halim Demirkan'ın seçildiği ifade edildi.



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