İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Mavi Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz, Made in Turkey için global pazarda kaliteli algısının hakim olduğunu belirterek, "Made in Turkey'i gururla taşıdığımızı düşünüyorum. Tüketiciler üzerinde, ‘Tekstil ülkesi Türkiye'den çıkan ürünler kalitelidir’ imajı var. " dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yavuz, Türkiye'nin tekstilde kaliteli ürünün üretildiği bir ülke olduğunu söyledi.

Yavuz, tekstil sektörü için Türkiye’nin altyapısının çok uygun olduğunu vurgulayarak, "Bu da bizim en önemli avantajımız. Bunları bir araya koyduğunuz zaman önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde çok ses getireceğiz." diye konuştu.

Hazır giyimde Türkiye'nin çok mesafe katettiğine dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Bugün Romanya, Kuzey Afrika, Rusya, Orta Doğu ve yakın coğrafyaya gidildiğinde AVM'leri dolduran pek çok Türk markası görülebilir. Bunların bir kısmı da pazar lideri konumunda bulunuyor. Made in Turkey için global pazarda kaliteli algısı hakim. Made in Turkey'i gururla taşıdığımızı düşünüyorum. Tüketiciler üzerinde, ‘Tekstil ülkesi Türkiye'den çıkan ürünler kalitelidir’ imajı var."

"Hazır giyim ve modada Türkiye dünyada ses getiriyor"

Cüneyt Yavuz, hem sosyal medya hem de televizyon reklamları ile değer yaratan birçok hazır giyim markası olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin pazarlama, müşterisine yakınlaşma, değer yaratma ve imaj geliştirme anlamında çok yol aldığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de doğru konumlanan, müşterisini anlayan, işini düzgün yapan şirketler daha sonra yurt dışına daha sağlam gider. O yüzden bu bir süreç. Köklü markalara baktığınızda, bunların uzun zaman bilgi ve yatırımları var. Yurt dışında Türk markaları da epey yol aldı. Gidecek yolumuz elbet var ama burası genç ve yaratıcı bir ülke.

Japon arabaları Amerika pazarına ilk girdiğinde; Honda, küçük Civic ile başladı. 10 yıl sonra Koreli Hyundai ile girdi. Bugün Honda'nın birçok modeli var. Mercedes kalitesinde arabada yapıyor. Hyundai'nin de Mercedes kalitesinde Genesis kalitesinde arabası var. Bu bir süreç. Biz şimdi müşteri ve pazarı kapmak adına Türkiye'nin en iyi bildiği kaliteyi çok iyi fiyata sunuyoruz. Marka ve bunun algısı sonra gelecek. Hazır giyim ve modada Türkiye dünyada ses getiriyor. Türkiye üst lige yeri zamanı geldiğinde çıkacak."

"Her yıl 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanıyoruz"

Cüneyt Yavuz, Mavi olarak Türkiye'de perakende ve e-ticaret alanlarında hızla büyümek istediklerini aktararak, "Yeni mağazalar açarak, mevcut mağazalarımızın metrekarelerini büyütüp daha fazla müşteriyi içeri çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) konusunda bilgi birikimlerinin olduğunu belirten Yavuz, pazarlama ve dijital pazarlama alanlarında da belli bir güçleri olduğunu söyledi.

Yavuz, 7 gün 24 saat açık olan dijital mağazalarda müşterinin her daim doğru zamanda karşısına çıkıp e-ticarette büyümek istediklerini vurgulayarak, "Bunu başarmanın yolu; mevcut müşteriyi daha sık getirebilmek, onların farklı kategorilerde alışveriş yapmasını sağlamak ve yeni müşteri kazanmaktan geçiyor. Biz her yıl 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanıyoruz. Bu yıl da böyle olacağını düşünüyoruz. " değerlendirmelerini yaptı.

Muhabir: Gökhan Yıldız