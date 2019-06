Lüks turizmde ‘dijital detoks’ dönemi

İSTANBUL(AA) - Kanadalı turizm devi Four Seasons, Seyşeller’deki Desroches Adası’nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine ‘dijital detoks’ imkanı sunuyor.

Four Seasons'dan yapılan açıklamaya göre, Seyşeller’de bulunan resort projesinde müşterilerine dijital detoks imkânı sunuyor. Hint Okyanusu’nun ortasında, Afrika kıtasının bin 600 kilometre açığında bulunan Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island, adadaki tek otel olarak dikkat çekiyor.

Sadece Four Seasons müşterilerinin kullanımına açık olan adada cep telefonu kullanmak imkansız çünkü adada bir baz istasyonu yok ve hiçbir şekilde cep telefonu çekmiyor. Dileyen müşterilere ise sadece tesis sınırları içerisinde kablosuz internet hizmeti sunuluyor.

Müşterilerinin birkaç hafta da olsa yoğun teknoloji kullanımından uzak kalmasını isteyen otel yönetimi, check-in yapan her bir kişi için özel bir bisiklet tahsis ediyor. Bunun yanında müşterileri için özel yoga, kano, şnorkel ve dalış aktiviteleri organize ediyor. Bunun yanında dileyen müşteriler, otelde hazırlattıkları yemek sepetleriyle Desroches Adası’nın derinliklerinde sakin ve huzurlu bir piknik yapabiliyor.

Hint Okyanusu’nun güzelliklerini barındıran Desroches Adası’nın en önemli özelliklerinden biri de dünyada nadir olarak bulunan Aldabra kaplumbağalarına ev sahipliği yapması. 14 kilometrelik beyaz kumla çevrili yaklaşık 4 kilometrekarelik adada toplam 150 adet Aldabra kaplumbağası bulunuyor. Dileyen müşteriler, ada yönetimi tarafından özel olarak korunan kaplumbağaları besleyebiliyor ve onlarla zaman geçirebiliyor. Yaklaşık 1,2 metre uzunluğa erişebilen, ağırlıkları da 250 kilograma ulaşabilen bu Aldabra kaplumbağalarının simge isimlerinden George da ada sakinleri arasında dikkat çekiyor. 120 yaşındaki George aynı zamanda adanın da en yaşlı sakini.

-Yeni resort projesi Bodrum'a

Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren Four Seasons, Akdeniz çanağının en büyük resortlarından birini Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor. Halihazırda Türkiye’de iki Four Seasons markalı otel bulunurken, Bodrum’da 2020 yılında tamamlanması planlanan projeyle, Türkiye dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacak. Bodrum’daki projenin yatırımcılığını ise aynı zamanda İstanbul’daki iki otelin de yatırımcısı olan Tay Group üstleniyor. Four Seasons Resort Bodrum hizmete girdiğinde, Bodrum’un da söz konusu destinasyonlar arasında yer alması bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından önde gelen iş insanlarının Bodrum’da ağırlanacak olmasının da Türkiye’nin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunması öngörülüyor. Bodrum’daki projede de müşterilerin beklentilerine uygun olarak, otelin belli bölümlerinde dijital detoksa uygun hizmet ve uygulamaların hayata geçmesi bekleniyor.