Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

LPG ithalatı ekimde azaldı

- LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,77 geriledi

26 Aralık 2017 Salı 09:19
LPG ithalatı ekimde azaldı
banner230

ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,77 azalarak 252 bin 122 tona indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin LPG Piyasası Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, Kazakistan, Rusya, ABD, Ukrayna ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,77 azalarak, 252 bin 122 tona geriledi. Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 0,15 artışla 76 bin 432 tona yükseldi.

Söz konusu ayda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 227,93 artarak 19 bin 763 tona yükseldi. En çok ihracat sırasıyla Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre, Tunus, Bulgaristan, Santa Kitts ve Nevis ile Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

- Toplam LPG satışı azaldı

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ekimde tüplü LPG satışı yüzde 0,09 artarken, dökme LPG satışı yüzde 44,53 azaldı. Bu dönemde otogaz satışlarında görülen yüzde 0,48'lik artışa rağmen toplam LPG satışı yüzde 1,87 düştü.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekim ayında 69 bin 300 ton tüplü LPG, 9 bin 911 ton dökme LPG ve 267 bin 276 ton otogaz olmak üzere, toplam 346 bin 488 ton LPG satışı gerçekleştirildi.

LPG pazarında yüzde 77,14 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 20 ile tüplü, yüzde 2,86 ile de dökme LPG izledi.

Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim