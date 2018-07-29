Liselilerden bilim olimpiyatlarında başarı

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), "Uluslararası Bilim Olimpiyatları"na hazırlanan öğrenciler, Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, bu ay İran'da 29. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, Çekya ve Slovakya'da 50. Uluslararası Kimya Olimpiyatı ve İtalya'da 5. Akdeniz Matematik Olimpiyatı düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'daki 29. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda, 71 ülke ve 261 katılımcı yarıştı. Türkiye'yi temsilen yarışmaya katılan Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi öğrencisi İsmail Hakkı Dur altın, Pursaklar Fen Lisesinden Fatih İbrahim Özlügedik gümüş, Şanlıurfa Saraç İlgi Okullarından Muhammet Üsame Avcı ve Ankara Fen Lisesinden Birnur Sinem Karaoğlan bronz madalya kazandı.

Çekya ve Slovakya'da organize edilen 50. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'na, 82 ülke ve 324 yarışmacı katılım sağladı. İzmir Fen Lisesinden Ceylan Ceylan altın, yine İzmir Fen Lisesinden Batuhan Apa ve Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesinden Yuşa Can Dinç ile İstanbul İhlas Marmara Evleri Fen Lisesinden Emre Kılıç bronz madalya kazanarak yurda döndü.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 5. Akdeniz Matematik Olimpiyatı'na ise Türkiye ilk kez katıldı. Olimpiyatta Türkiye'yi temsilen İstanbul Lisesinden İlker Can Çiçek ve Mehmed Selahaddin Şentop, İzmir-Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesinden İrem Nur Çevikcan, İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden Aybeniz Yağmur Temirtaş'ın yer aldığı takım yarıştı.

Türk takımı, 5. Akdeniz Matematik Olimpiyatı ülke sıralamasında 3'üncü olarak ülkeye bronz madalya kazandırdı.