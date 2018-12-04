"Limitsiz internet uygulamasından müşteriler avantajlı çıkacak"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türk Telekom'un 1 Ocak 2019'da Türkiye'nin dört bir yanını sınırsız internete geçireceğini, limitsiz internet uygulamasından müşterilerin avantajlı çıkacağını belirtti.

Türk Telekom'un Adil Kullanım Noktası (AKN) adı altında düzenlediği basın toplantısında konuşan Dursun, internette sınırları kaldıran uygulama çerçevesinde hem mevcut hem de yeni müşterilere avantajlı fırsatlar sunacaklarını söyledi.

Dursun, Türk Telekom'un 1 Ocak 2019'da Türkiye'nin dört bir yanını sınırsız internete geçireceğini belirterek, "Yeni müşterilerimize ise çok cazip kampanyalar ve farklı hız seçenekleri sunarak limitsiz internet deneyimi yaşatacağız. Hem kullanımı hem internet penetrasyonunu artıracağız." diye konuştu.

1 Ocak'tan itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerini güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerini limitsiz paketlere geçireceklerini belirten Dursun, "Yeni müşterilerimize, ayda sadece 59,90 liradan başlayan giriş fiyatlarıyla limitsiz paket seçenekleri sunacağız. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcut müşterilerimizi de ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız." dedi.

Limitsiz internet uygulamasından müşterilerin avantajlı çıkacağının altını çizen Dursun, şunları kaydetti:

"Ocak ayında başlayacak yeni uygulama ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiğimiz milyonlarca sabit internet abonemizin internet deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu avantajlar sayesinde müşterilerimizin internet deneyimini büyük ölçüde iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız."





- "2005'teki özelleştirmeden bu yana 33,2 milyar lira yatırım yaptık"





Hakan Dursun, Türk Telekom'un 178 yıldır Türkiye'nin hizmetinde olduğunu, 33 binden fazla çalışanıyla entegre bir operatör olarak toplam 44,7 milyon müşteriye sahip büyük bir aile olduğunu belirtti.

Türk Telekom'un yılın ilk 9 ayında 15 milyar liranın üzerinde gelir sağlayarak son 10 yılın en yüksek gelir artış oranını elde ettiğini kaydeden Dursun, 2005'ten bu yana ülke hazinesine sağladığı 85,8 milyar lira katkı ile Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu ifade etti.

İnternetin yaygınlaşmasının Türk Telekom'un en büyük önceliklerinden olduğunu, bu amaçla 2005'teki özelleştirmeden bu yana 33,2 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydeden Dursun, teknoloji ve altyapı yatırımlarına son hız devam ettiklerini söyledi.

Dursun, "Türkiye'deki hanelerin yüzde 90'ından fazlasına interneti götürdük. Bu oran AB ülkeleri seviyesinde. Altyapımızla ülkemizi dijitalleştiriyor, akıllı şehirler oluşturuyoruz. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin tamamına hizmet götürüyoruz." diye konuştu.

Dünya liginde üst sıralara gelebilmek için Türkiye’nin fiberleşmesini önemsediklerini belirten Hakan Dursun, Türk Telekom’un 10 yıl önce 117 bin km olan fiber ağını 10 yılda 2 kattan daha fazla artırarak 274 bin kilometreye çıkardıklarını belirtti.





- "Türkiye'nin yaklaşık yüzde 80'inini fiberleştirdik"





Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiber yatırımlarımızı ayrım yapmadan tüm illerimize yapıyoruz. Şu an itibarıyla 17,9 milyon haneye fiber hizmetimizi götürdük. Türkiye'nin yaklaşık yüzde 80'ini fiberleştirdik. Van'ın, Siirt'in, Diyarbakır'ın, Hakkari'nin fiberleşme oranı yüzde 85'lerin üzerinde. Fiberleşmeyle birlikte Türkiye'de internet hızlarını katladık, katlamaya da devam edeceğiz. Fiberleşme oranının Batı Avrupa'da yüzde 70, Amerika'da yüzde 65. Türk Telekom'un altyapı kalitesinin pek çok ülkenin üzerinde.

Türkiye'de internet erişiminin yaygınlaşması ve internet okuryazarlığının artması için çalışan Türk Telekom, 10,6 milyon haneye ve iş yerine hizmet veriyor. Son 12 ayda 1,2 milyon yakın yeni hane ve iş yerini internetle tanıştıran Türk Telekom sayesinde geçen sene yüzde 48 olan internet penetrasyonu bir senede yüzde 53'ü aştı. Hedefimiz bu rakamı yüzde 70'lere çıkarmak. İnternetin yaygınlaşmasının yanında daha çok kullanılmasını da teşvik ediyoruz. Türk Telekomluların 2014'te 35 GB olan aylık ortalama internet kullanımı, 2018'de 90 GB'a yükselmiş durumda. Yani kullanımı neredeyse 3'e katlamış bulunuyoruz."