Limak Uludağ Elektrik ‘Enerjide Örnek Şirket Ödülü’ aldı

İSTANBUL (AA) - Limak Uludağ Elektrik, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde ‘Enerjide Örnek Şirket Ödülü’nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilki düzenlenen ve jüri başkanlığını Güler Sabancı’nın yaptığı yarışmada en çok kadın istihdamı gerçekleştiren şirketlerin değerlendirildiği 'Enerjide Örnek Şirket' kategorisinde ödülü Limak Uludağ Elektrik'in aldığı bildirildi.

Türkiye’de kadın çalışan oranının yüzde 27,5 olduğu anımsatılan açıklamada, 'Hayatı Aydınlatıyoruz' sloganıyla yola çıkan Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış AŞ'nin yüzde 35 kadın yönetici ve yüzde 49 kadın çalışan oranıyla en çok kadın istihdamı gerçekleştirerek ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

Limak Uludağ Elektrik’in insan kaynakları politikalarında, personel alım, terfi ve ücretlendirmelerinde ayrım gözetmeksizin kadın-erkek eşitliğini desteklediği aktarılan açıklamada, kadın çalışan oranıyla kadın yönetici oranının Türkiye ve sektör ortalamasının çok üzerinde olmasının bunun en somut göstergesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, şirket olarak yaptıkları her girişime kadın eli değdiğine dikkati çerkerek, "Bu sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz işlerin ödüllendiriliyor olması bizim için bir gurur ve motivasyon kaynağı oluyor. Sektör olarak girişimci kadın sayısını artırmak ve destelemek görevimiz. Bu yıl da ödüle layık görülecek hizmetler üretmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.