KUZKA'dan turizmcilere 6 milyon liralık hibe desteği

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2018 Yılı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta faaliyet gösteren turizm işletmelerine hibe desteği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bölgenin sahip olduğu önemli turizm alanlarının gelişmesine katkı sağlayacak nitelikli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Genç, "Bu amaçla ajansımız kuruluşundan bugüne kadar toplamda 13 mali destek programı gerçekleştirmiştir. Bu programların 5'i turizme, 8'i ise altyapı ve kamuya yönelik uygulanmıştır." dedi.

KUZKA tarafından bölge turizmine yönelik önemli projelerin de yürütüldüğüne dikkati çeken Serkan Genç, şöyle konuştu:

"Bunlardan en önemlisi Kastamonu, Çankırı ve Sinop turizminin tanıtım ve pazarlamasına yönelik olarak ajansımız tarafından planlanan ve uygulanmakta olan 'Bütünleşik Turizm Projesi'dir. Bölge turizm temsilcilerimizin de destek sağladığı proje, 'turizm destinasyonu tanıtım faaliyetleri'ni ulusal politikalar ile uyumlu halde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Tamamlanma aşamasına gelen proje kapsamında her ile ait turizm portalları, tanıtım filmleri, fotoğraflar, kataloglar ve çeşitli tanıtım materyalleri oluşturularak, tanıtım faaliyetlerine ulusal ve uluslararası standart kazandırılmıştır."

- Turizmcilere 6 milyon lira büyüklüğünde hibe desteği

Bu yıl mali destek programı ile bölgede faaliyet gösteren turizm işletmeleri için 6 milyon lira büyüklüğünde hibe desteğinin hizmete sunulduğunu kaydeden Genç, şöyle devam etti:

"Turizm işletmelerimizin hizmet kapasitesini ve kalitesini artırmayı, turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesini ve gelişmesini önceleyen projelere hibe desteği sağlamak istiyoruz. Bu amaçla toplam 6 milyon lira büyüklüğündeki hibe desteği turizmcilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu programdan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta faaliyet göstermekte olan Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı KOBİ statüsündeki tüm işletmelerimiz faydalanabiliyor."

Proje sunmak isteyen turizmcilerin projelerini "otel ve benzeri konaklama yerleri, tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri, kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi römork park hizmetleri ile lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri" konularını kapsayacak şekilde hazırlamaları gerektiğini vurgulayan Serkan Genç, "Ajansımızdan projelere talep edilecek hibe desteği tutarı ise en az 75 bin lira, en fazla 750 bin lira arasında olması ve azami yüzde 50'yi geçmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Genç, turizm işletmelerinin en geç 2 Mart'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje girişlerini yapmaları, 9 Mart'a kadar ise ajansa sunmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.