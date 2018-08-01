Kuveyt Türk'ün altın aracı Türkiye turunda

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk "Altın Araç" ile Türkiye'yi dolaşıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan başlayarak 4 ay boyunca Kuveyt Türk'ün altın toplayan şubelerinin bulunduğu şehirleri ziyaret edecek olan Altın Araç, şehir meydanlarında altın bankacılığıyla ilgiyi vatandaşları bilgilendirecek.

Altın Günleri, Altın Hesapları, Altın Veren ATM gibi birçok ürün ve hizmeti Türkiye'de ilk kez hayata geçiren Kuveyt Türk, altın bankacılığı alanında bir yeniliğe daha imza atıyor.

2008'den bu yana altın sahiplerinin tasarruf ve kazanç elde etmesine imkan sağlayan Kuveyt Türk, altın sahiplerini bilgilendirmek için hazırladığı Altın Araç ile Türkiye'yi dolaşacak.

Proje kapsamında 4 ay boyunca Türkiye genelinde altın toplayan Kuveyt Türk şubelerinin bulunduğu şehirlerin meydanlarında, altın bankacılığına yönelik tanıtım ve özendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Altın Araç projesiyle, öncelikle kadınlar olmak üzere altın bankacılığı konusunda bireylerin farkındalık eşiklerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

"Hayalleriniz için sakladığınız altınlarınızın hakkı Kuveyt Türk. Altınlarınızı Kuveyt Türk'e getirin, hem altın olarak kalsın hem de değer kazansın" çağrısıyla altın bankacılığının yatırım ve kazanç fırsatlarıyla ilgili detaylı bilgiler verecek olan Kuveyt Türk yetkilileri, merak edilen soruları da yanıtlayacak.

Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların güvenli bir saklama yöntemi olan altın hesabı hizmetini 2011 yılından bu yana veriyor. Banka, inovatif yaklaşımla ortaya koyduğu geniş ürün yelpazesiyle kendisini altın uzmanı olarak konumlandırıyor.

Kuveyt Türk'ün Altın Aracı, 3 Eylül 2018 tarihine kadar hafta içi her gün 13.00-18.00 saatlerinde İstanbul’un ilçe meydanlarında da yerini alarak halkın altın bankacılığı hakkındaki tüm sorularına yanıt verecek.