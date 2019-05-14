Kuveyt Türk'ten meraklı kaşiflere kodlama ve robotik eğitimi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, gelecek nesilleri teknolojinin temel yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak için başlattığı 1010 Kaşif Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, Türk Kızılayı ile iş birliğine giderek ortaokul öğrencilerine kodlama ve robotik eğitimi verdiği projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmayı sürdürüyor.

Kocaeli İstiklal Ortaokulu, 1010 Kaşif Gönüllüleri Çocukları Eğitimi, Kızılay Toplum Merkezi Eğitimi ve Türkiye İzcilik Federasyonu İzcileri Eğitimi etaplarını tamamlayan Kuveyt Türk, son olarak İskenderun Hanife Uysal Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kuveyt Türk çalışanlarının katkıda bulunduğu proje kapsamında, temel kod yazımının yanı sıra çocuklara verilen kod senaryolarıyla pek çok alanda uygulamalı kodlama ve robotik eğitimi yapılıyor. Tam gün süren eğitimde "Adımızı Yazalım, Deniz Feneri, Sokak Lambası, Alkışla Yanan Lamba, Trafik Işıkları, Park Sensörü, Tren Geçiş Kontrolü, Gece Lambası, Oyun Hamuru ve Renkler" olmak üzere 10-15 yaş grubuna uygun eğlenceli, eğitici ve öğretici uygulamalar sunuluyor.





- "Teknolojinin temel yapı taşını çocuklarla buluşturuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, "Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz" söylemiyle harekete geçerek meraklı kaşiflerle buluştuklarını aktardı.

Demir, "Kod yazmak teknolojinin temel yapı taşlarındandır. Gittiğimiz her okulda çocuklarımızın ilgilerini ve bu alandaki yeteneklerini gördükçe ne denli doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Bu ilgi, projemizin geleceği adına bizlere yol gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Proje vasıtasıyla yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknoloji bir yanıyla hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında bağımlılık haline geliyor, kontrol elden gidiyor. Özellikle çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk altında bulunuyor. Biz 1010 Kaşif Projesi ile çocuklarımıza çağın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma, sadece tüketen değil, üreten ve yöneten bir anlayışın yaygınlaşmasını hedefliyoruz."





- Eğitim alan öğrenciler, okul arkadaşlarına kodlama eğitimi veriyor





Kuveyt Türk tarafından eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kaşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor.

Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesi üzerine kurgulanan projeyle, okullardaki tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor. Her yıl en az 50 devlet okulunda kodlama ve robotik eğitimi verilmesi hedefleniyor.



Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götüren Kuveyt Türk, sağladığı eğitim ve donanım desteğiyle yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçlıyor.

10-14 yaş arasındaki (5. sınıftan itibaren) meraklı kaşifleri kapsayan kodlama ve robotik eğitimiyle bu yıl en az 1010 kaşifin oluşturulması ve meraklı kaşiflere bilimi anlama ve uygulama fırsatı verilmesi hedefleniyor.

Projede ana hedef kitleyi, devlet okulları ve başta yatılı ilköğretim bölge okulları olmak üzere ortaokul çağındaki çocuklar oluşturuyor.

