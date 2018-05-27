Kuveyt Türk’ten kanserli çocuklara yeni yuva için 485 bin lira bağış

İSTANBUL (AA) - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından yürütülen Umuda Destek Projesine destek veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, bu yıl KAÇUV’un 2. Aile Evi Projesi için 485 bin 748 lira bağışta bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana her yıl 23 Nisan haftasında düzenlediği kampanyalarla Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından yürütülen Umuda Destek Projesine destek veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, bu yıl KAÇUV’un 2. Aile Evi Projesi için 485 bin 748 lira bağışta bulundu.

Bağış çeki, düzenlenen bir törenle Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir tarafından KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız’a takdim edildi. Kuveyt Türk, 23-29 Nisan tarihleri arasında "1’leri milyonlara ulaştıran umutla büyüyoruz" sloganıyla düzenlediği kampanya kapsamında Sağlam Nakit Kart ile yapılan her işlemde, işlem adedi başına müşterileri adına KAÇUV’un 2. Aile Evi Projesine 1 lira bağışta bulundu.

Kuveyt Türk’ün kansere karşı farkındalık oluşturmak ve kanser tedavisi gören çocuklara umut olmak amacıyla bugüne kadar yaptığı bağış tutarı 2 milyon 114 bin liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak 'Değerlerimizle büyüyoruz' diyerek toplumumuza ve ülkemize faydalı olacağına inandığımız projeleri destekliyoruz. Değerlerine yürekten bağlı bir banka olarak attığımız her adımda bu ülkenin insanıyla birlikte yürüyor, ihtiyacı olanlara yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu minvalde 2013 yılından bu yana her yıl 23 Nisan haftasında düzenlediğimiz kampanyalarla KAÇUV’un çok kıymetli bulduğumuz aile evine destek oluyoruz. Üstelik bunu çoğumuzun nazarında pek de mühim olmayan 1 TL’lerle yapıyoruz. Bu yıl o 1 liralar, damlaya damlaya göl olur misali 484 bin 748 liraya ulaştı. Son 6 yıldır 1’lerle biriken bağış miktarı toplamda 2 milyon 114 bin lira oldu. Böyle bir hayra vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonra da çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmak için üzerimize düşeni yapacağız. Kanser tedavisi gören tüm evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz."



KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız da kanser tedavisinin çocuklarda çok özel ve özenli bir süreç gerektirdiğini belirterek, çocuk kanserlerinde bu süreci bütün ailenin birlikte yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Tedavi için İstanbul’a gelen, maddi imkânları olmayan ailelerin zor durumda kaldığına dikkati çeken Yıldız şu değerlendirmede bulundu:

"KAÇUV olarak ilkini 2012’de hayata geçirdiğimiz aile evinin ikincisiyle de bu yaraya bir nebze olsun merhem olmaya çalışacağız. Tüm bu süreçte gerek bağışlarıyla gerekse manevi destekleriyle daima yanımızda olan ve ikinci aile evimizin hayata bulması için bize yardım eli uzatan Kuveyt Türk Katılım Bankası’na çok teşekkür ediyoruz. Destekleri ve alakalarıyla iyiliğin ve dayanışmanın bu toprakların özünde olduğunu ve dalga dalga yayıldığını bir kez daha teyit ettiler. En büyük dileğimiz, Kuveyt Türk gibi değerlerimize sahip çıkan kurumların sayısının ve desteğinin artmasıdır."

- İkinci Aile Evi’nin inşaatı devam ediyor

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın tedavi gören miniklere ve ailelerine umut olmak hedefiyle ilkini 2012 yılında açtığı aile evinin ikincisinin temelleri 18 Nisan'da Pendik’te atıldı. Toplamda 6 kattan oluşacak olan KAÇUV 2. Aile Evi’nde 22 ailenin konaklayabileceği 22 oda olacak. Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun odasının yer alacağı aile evinde atölye alanı, sınıf, bilişim odası ve psikolog odası da bulunacak. Tesisin sonbaharda hizmete açılması bekleniyor.